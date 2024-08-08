تلقت جماهير الأهلي السعودي مفاجأة جديدة بشأن انتقالات الفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد 2024 – 2025.

ويفتتح الأهلي موسمه بمواجهة من العيار الثقيل أمام الهلال يوم 13 أغسطس الجاري في نصف نهائي كأس السوبر السعودي الذي يقام بمدينة أبها.

أخبار ذات علاقة مصدر مقرب من ريتشارليسون يحسم عبر "إرم نيوز" أنباء انتقاله إلى الأهلي السعودي

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن تدخل مايكل إيميليانو رئيس لجنة الاستقطاب بدوري روشن للمحترفين بالمملكة العربية السعودية لتقريب نجم توتنهام الإنجليزي ريتشارليسون من الانتقال للأهلي.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن إيميليانو لعب دورًا كبيرًا في ترجيح كفة ريتشارليسون على حساب فيكتور أوسيمين نجم نابولي الإيطالي.

ويرغب أوسيمين في خوض تجربة جديدة بعيدًا عن نادي نابولي، وارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي.

ويفضل إيميليانو التعاقد مع البرازيلي ريتشارليسون نجم توتنهام الإنجليزي من أجل تدعيم صفوف الأهلي السعودي.

وقطع الأهلي شوطًا كبيرًا في التفاوض مع اللاعب البرازيلي لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وواجهت صفقة ريتشارليسون انتقادات من جانب جماهير الأهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ بسبب تراجع مستوى اللاعب في المرحلة الأخيرة.

ولم يبرم الأهلي السعودي أي صفقة لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد حتى الآن.