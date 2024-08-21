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رياضة

بمشاركة الأهلي والزمالك وبرشلونة.. نتيجة قرعة كأس العالم للأندية لكرة اليد 2024

بمشاركة الأهلي والزمالك وبرشلونة.. نتيجة قرعة كأس العالم للأندية لكرة اليد 2024
الأهلي والزمالك
إرم نيوز
إرم نيوز
21 أغسطس 2024، 5:50 م

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد (سوبر غلوب) 2024 عن وقوع الأهلي في مجموعة نارية.

وجاء الزمالك في المجموعة الأولى، حيث يشارك الناديان المصريان في البطولة، التي من المقرر أن تقام منافساتها في صالة العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر.

وتشارك 9 أندية في بطولة سوبر غلوب لكرة اليد وهي: "الأهلي والزمالك من مصر، وماجديبورغ الألماني، وبرشلونة الإسباني، وفيسبرم المجري، والخليج السعودي، وتاوباتي البرازيلي، وكاليفورنيا إيغلز الأمريكي، وجامعة سيدني الأسترالي".

ويشارك الأهلي بصفته حاملاً للقب السوبر الأفريقي ومستضيف البطولة في الوقت ذاته.

بينما حصل الزمالك على تذكرة المشاركة في البطولة كونه أنهى بطولة السوبر الأفريقي في المركز الثاني.

وقُسِّمَت الفرق التسعة المشاركة إلى 3 مجموعات تضم كل منها 3 فرق في منافسات الدور التمهيدي.

وفيما يلي قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد (سوبر غلوب) 2024:

 

 

 الأولى: الزمالك المصري، فيسبرم المجري، تاوباتي البرازيلي

المجموعة الثانية: الأهلي المصري، برشلونة الإسباني، جامعة سيدني الأسترالي

المجموعة الثالثة: الخليج السعودي، ماجديبورغ الألماني، كاليفورنيا إيغلز الأمريكي.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، ثم ينضم إليهم أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.

وتشارك الفرق الخمسة المتبقية في مباريات تحديد باقي المراكز من الخامس وحتى التاسع.

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