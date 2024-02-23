الدوري الأوروبي.. ميلان يتأهل لدور الـ16 رغم خسارته أمام رين

وكان الفريق الفرنسي صاحب الضيافة أمام مهمة صعبة بعد خسارته 3-صفر ذهابا لكنه بدأ المباراة بشراسة هجومية في ظل سقوط أمطار.

وسجل بوريجو هدفا مبكرا منح رين بصيصا من الأمل في الدقيقة 11، لكن لوكا يوفيتش أدرك التعادل بضربة رأس قوية.

وأعاد بوريجو فريقه إلى المقدمة من جديد من ركلة جزاء بعد تسع دقائق من بداية الشوط الثاني، لكن رافائيل لياو أدرك التعادل في الدقيقة 58.

وحصل رين على ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 68 بعدما لمس يوفيتش الكرة بيده داخل المنطقة ليكمل بوريجو ثلاثيته.