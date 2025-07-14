الجندي المجهول.. من هو كايسيدو الذي أطاح بكبرياء سان جيرمان في النهائي؟

تصدر النجم الإنجليزي كول بالمر المشهد في نهائي كأس العالم للأندية 2025 عندما أحرز هدفين ليقود فريقه تشيلسي للفوز على باريس سان جيرمان (3 ـ 0) والصعود على منصة التتويج بأول لقب عالمي في الصيغة الحديثة للمسابقة، لكن زميله مويسيس كايسيدو كان بمثابة "الجندي المجهول" في موقعة ملعب ميتلاف في نيويورك.

وظهر لاعب الارتكاز الإكوادوري مويسيس كايسيدو بشكل مذهل في النهائي وقدم واحدة من أفضل مبارياته في البطولة، ليخطف شيئا من الأضواء ويحصل على إشادة الفنيين رغم أن كاميرات المباراة كانت مسلطة أكثر على بالمر وجواو بيدرو والحارس سانشيز.

ونجح اللاعب البالغ من العمر 23 عاما في إفشال خطة لويس إنريكي للسيطرة على خط الوسط في مباراة النهائي، إذ بدا كايسيدو بمثابة المحرك الذي لا يتوقف، ونجح في إحكام قبضته على تحركات كفاراتسخيليا وجواو نيفيز وديمبلي ودوي، وأخذ الأسبقية على حساب دوي وفيتينيا.

وكان انتقال كايسيدو إلى تشيلسي، في مثل هذا الوقت من عام 2023 بمثابة الصفقة الكبرى للفريق اللندني بعد منافسة قوية مع ليفربول من أجل التعاقد مع جوهرة برايتون في ذلك الوقت.

وانضم مويسيس كايسيدو، لصفوف تشيلسي مقابل 115 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل 133 مليون يورو، ليصبح في ذلك الوقت ثالث أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم بعد نيمار (من برشلونة إلى سان جيرمان) وكيليان مبابي (من موناكو إلى سان جيرمان).

وكان اللاعب الذي خاض مع منتخب الإكوادور كأس العالم 2022 وعمره آنذاك 21 عاما، انضم إلى برايتون قادما من إنديبندينتي الأرجنتيني في صيف 2021، وخاض مع فريقه 53 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة.

وفي مواجهة تشيلسي وباريس سان جيرمان في النهائي، رسّخ كايسيدو بقوة مكانته كأفضل مايكون في مركز لاعب الوسط الدفاعي أو لاعب الارتكاز العصري واحتوى بهدوء الهيجان الذي ظهر عليه فيتينيا ونيفيز ودوي وديمبلي في مباراة ريال مدريد بنصف النهائي.

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وخاض كايسيدو خلال الموسم الجاري 38 مباراة على 38 مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي، وهو رقم قياسي، وسجل هدفين وصنع هدفا واحدا، فيما بدت أرقامه التأديبية سلبية باعتبار حصوله على 11 بطاقة صفراء.

أما في كأس العالم ودوري المؤتمر الأوروبي فقد شارك النجم الإكوادوري في 11 مباراة وأحرز هدفا في نهائي المسابقة الأوروبية أمام ريال بيتيس (4 ـ 1).

ويملك مويسيس كايسيدو 55 مباراة دولية مع منتخب بلاده أحرز فيها 3 أهداف، بينما شارك في نهائيات كأس العالم 2022، وفي كوبا أمريكا 2024 بجانب المساهمة في تأهل إكوادور لكأس العالم المقبلة 2026.