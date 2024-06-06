ليبيا تفوز على موريشيوس وتتقدم بخطوات ثابتة في تصفيات المونديال

عزز المنتخب الليبي لكرة القدم صدارته للمجموعة الرابعة لتصفيات كأس العالم 2026 بعدما فاز على منتخب موريشيوس بهدفين لهدف اليوم الخميس، في ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي لحساب الجولة الثالثة من التصفيات.

ورفع منتخب فرسان المتوسط رصيده إلى 7 نقاط من انتصارين وتعادل، في ثلاث مباريات، متقدما بثلاث نقاط على منتخب الكاميرون، فيما لا يزال منتخب مورشيوس في المركز الخامس وقبل الأخير رصيد نقطة واحدة.

ودخل المنتخب الليبي اللقاء بقوة بعد أن تمكن من الاستحواذ على الكرة ونجح لاعبوه في فرض هيمنتهم على منطقة منتصف الملعب لتثمر الهجمات المتتالية ركلة جزاء تقدم لها فيصل البدري ليسجل الهدف الأول في الدقيقة العشرين.

وفي الدقيقة 34 من الشوط الأول تحصل موريشيوس على ركلة حرة تمكن بفضلها كيفين برو من مفاجأة الدفاع الليبي بتسديدة قوية سكنت الشباك محرزا هدف التعادل.

واستعاد المنتخب الليبي تقدمه في الدقيقة 41، بإحراز الهدف الثاني بعد مجهود رائع من فاضل سلامة الذي أرسل كرة عرضية لأحمد كرواع ليتمكن الأخير من زيارة شباك موريشيوس ويتقدم من جديد لفرسان المتوسط بهدفين لهدف.