بعد البداية المذهلة.. النصر السعودي يحسم صفقة محلية بارزة

فريق النصر السعوديالمصدر: غيتي إيمجز
إرم نيوز
إرم نيوز
31 أغسطس 2025، 1:38 م

نجحت إدارة نادي النصر السعودي في حسم "الصفقة المحلية الأبرز"، خلال انتقالات الصيف الجاري.

 وبدأ النصر مشواره في الدوري السعودي بشكل رائع، بعد أن فاز على التعاون بخمسة أهداف نظيفة في الجولة الأولى من دوري روشن.

وتعاقد النصر خلال هذا الصيف مع لاعبين أجانب كبار، على رأسهم جواو فيليكس، وكينغيسلي كوما، وإينيغو مارتينيز.

حسم الصفقة المحلية الأبرز

كشفت مصادر أن إدارة نادي التعاون وقّعت، مساء اليوم الأحد، على عقد انتقال سعد الناصر، ظهير أيسر الفريق، إلى النصر.

وكان المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر، قد كشف في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة التعاون، يوم الجمعة الماضي، أن الإدارة النصراوية تقوم بمجهود "جبار" في صفقة سعد الناصر.

سعد الناصر

وأشارت تلك المصادر إلى أن النصر سيدفع ما يقرب من 43 مليون ريال للتعاون، مقابل الحصول على خدمات اللاعب. وسيتم تقديم المبلغ على دفعتين، بعد الاتفاق بين الناديين.

