بتجهيز أكبر عدد من المدن لاستضافة البطولة.. المغرب يتطلع لنجاح كأس العالم 2030

من جهة أخرى، أكد لقجع رئيس لجنة كأس العالم 2030 أن احتضان المغرب للبطولة مع إسبانيا والبرتغال يعتبر تتويجًا لمسار تنموي قاده عاهل البلاد بنظرة إستراتيجية منذ أكثر من عقدين.

وأضاف: "نحن مدعوون اليوم إلى مضاعفة كافة الجهود للمضي قدمًا من أجل تنظيم أفضل نسخة لكأس العالم في التاريخ".

وأردف لقجع: "نحن عازمون جميعًا لترجمة هذا الطموح الملكي من أجل تنظيم أفضل حدث كروي عالمي".

وتمنى لقجع في تصريح إذاعي أن يستضيف الملعب الكبير للدار البيضاء (سيتم تشييده في ضواحي العاصمة الاقتصادية بسعة تقارب 100 ألف مقعد) المباراة النهائية والتي توقع أن تكون نهاية استثنائية وهو ما أثار ردود فعل إسبانية حيث تفضل أن تحتضن مدريد هذا الحدث.

وسيكون الاجتماع القادم للجنة العليا الثلاثية المغربية الإسبانية البرتغالية المشتركة يوم 18 أكتوبر/ تشرين الأول بالرباط فرصة لتقديم ملف كأس العالم 2030 وبحث طريقة توزيع المباريات 101 المتبقية بعد أن يستضيف ثلاثي أمريكا الجنوبية ثلاث مباريات.

وتم تأكيد ست مدن مغربية لاستضافة مباريات كأس العالم 2030 وهي الرباط والدار البيضاء وطنجة ومراكش وأغادير وفاس وسيتم إضافة مدن أخرى تتمتع بدورها ببنية تحتية قوية من فنادق ومواصلات ومنشآت طبية بالإضافة للتنوع الجغرافي والملاعب الحديثة.