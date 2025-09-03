رسميا.. عقوبات ثقيلة بشأن المباراة المتوقفة بين النادي البنزرتي والإفريقي

قررت رابطة كرة القدم المحترفة في تونس اليوم الأربعاء منح النادي الإفريقي نقاط المباراة واعتباره فائزا في المواجهة التي جمعته الأربعاء الماضي مع مضيفه النادي البنزرتي في الجولة الرابعة من الدوري التونسي للمحترفين.

وتوقفت مباراة النادي البنزرتي والإفريقي في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني، بعد وقت قصير من افتتاح الفريق الضيف التسجيل عبر مهاجمه فراس شواط، وجاء إيقاف المباراة بعد إصابة الحكم المساعد مروان سعد بحجر على الرأس وسقوطه بينما كانت الدماء تكسو وجهه.

وكشف الحكم أمير لوصيف في تقرير المباراة أنه اتخذ قرارا بوقف اللعب نهائيا بعد الإصابة الخطيرة التي لحقت بمساعده على الرأس بعد أن تلقى حجرا من مدرجات جماهير النادي البنزرتي.

وعقد مكتب رابطة كرة القدم المحترفة للدوري التونسي اجتماعا اليوم الأربعاء وقرر في أعقابه اتخاذ قرارات رسمية وحاسمة بشأن المباراة التي توقفت الأسبوع الماضي.

واعتبر مكتب الرابطة النادي الإفريقي فائزا في المباراة جزائيا بنتيجة (2 ـ 0) ومنحه النقاط الثلاث.

كما تم فرض عقوبات ثقيلة على النادي البنزرتي بتغريمه بمبلغ 15 ألف دينار (أكثر من 5 آلاف دولار) وفرض عقوبة اللعب دون حضور الجمهور في المباريات الثلاث المقبلة التي سيكون خلالها فريقا مستضيفا في الدوري.

ويصبح رصيد النادي الإفريقي في الدوري 9 نقاط من 3 انتصارات وخسارة واحدة، ليرتقي بذلك إلى المركز الثاني على بعد نقطة من المتصدر الترجي الجرجيسي.

أما النادي البنزرتي فيملك نقطتين من تعادلين وخسارتين في 4 جولات حتى الآن.