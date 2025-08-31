ترتيب الدوري الإسباني.. رايو فاييكانو يعطل برشلونة وسط جدل تحكيمي (فيديو)

تعثر برشلونة بالتعادل مع مضيفه رايو فاييكانو بنتيجة 1-1 في مباراة أقيمت مساء اليوم الأحد وشهدت جدلاً تحكيميًا واسعًا في الجولة الثالثة للدوري الإسباني.

وأخطر الحكم بوسكيتس فيرير مدربي الفريقين قبل انطلاق اللقاء بتعطل تقنية الفيديو.

واحتسب الحكم ضربة جزاء لمصلحة برشلونة في الدقيقة 40 من عمر المباراة وسط اعتراضات واسعة من جانب أصحاب الأرض بداعي إدعاء يامال السقوط من أجل الحصول على ضربة جزاء.

وتعادل فران بيريز لأصحاب الأرض في الدقيقة 67 من عمر اللقاء، فيما تألق الحارس خوان غارسيا نجم المباراة وذاد عن مرمى برشلونة ببسالة وأنقذ الفريق الكتالوني من عدة فرص محققة.

وارتفع رصيد برشلونة إلى 7 نقاط بقيادة مدربه هانز فليك في المركز الرابع بفارق الأهداف عن رايو فاييكانو الذي يحتل المركز العاشر.

وتعادل سيلتا فيغو مع فياريال بهدف لكل منهما، كما فاز أتلتيك بلباو على حساب ريال بيتيس بنتيجة 2-1، وتغلب إسبانيول على أوساسونا بهدف دون رد.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإسباني:

1. ريال مدريد (9 نقاط)

2. أتلتيك بلباو (9 نقاط)

3. فياريال (7 نقاط)

4. برشلونة (7 نقاط)

5. إسبانيول (7 نقاط)

6. خيتافي (6 نقاط)

7. إلتشي (5 نقاط)

8. ريال بيتيس (5 نقاط)

9. فالنسيا (4 نقاط)

10. رايو فاييكانو (4 نقاط)

11. ألافيس (4 نقاط)

12. إشبيلية (3 نقاط)

13. أوساسونا (3 نقاط)

14. سيلتا فيغو (3 نقاط)

15. ريال أوفييدو (3 نقاط)

16. ريال سوسييداد (نقطتان)

17. أتلتيكو مدريد (نقطتان)

18. مايوركا (نقطة واحدة)

19. ليفانتي (دون نقاط)

20. جيرونا (دون نقاط)