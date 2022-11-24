مرتضى منصور: لاعبو كرة اليد بنادي الزمالك طلبوا فسخ عقودهم (فيديو)

زعم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، أن عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة اليد بالنادي قدموا شكوى جماعية لاتحاد كرة اليد من أجل فسخ عقودهم مع نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية.

وقال مرتضى في فيديو بثه عبر صفحته الرسمية على "يوتيوب" إن 18 لاعب من لاعبي كرة اليد طلبوا فسخ تعاقدهم لعدم قدرة النادي على دفع قيمة عقودهم ومرتباتهم بسبب الحجز على أرصدة النادي.

وشدد مرتضى على أن نادي الزمالك حدث فيه انهيار خلال السنوات الماضية، وأن الحجز على أرصدة الزمالك سيضع النادي في أزمة كبيرة، مستشهدًا بهروب أحد لاعبي فريق كرة السلة، وأن الفريق أصبح يتلقى هزائم عديدة في كرة السلة، مضيفا: "فريق السلة خلاص وقع وأنا مش عارف أجيب منين فلوس اللاعيبة".

وأوضح: "القضية الخاصة بالحجز على أرصدة نادي الزمالك مازالت لم يتم الانتهاء منها، ولن يعقب نهائيا على أحكام القضاء.. الدولة بتتفرج علينا، أقعدوا اتفرجوا على نادي الزمالك لغاية ما نشوف كل الألعاب في الدرجة الثانية بسبب الحجز على أرصدة النادي، وأنا مش هتكلم وهفضل قافل بوقي، وكل ده عشان خاطر فرد متحكم في كل الدنيا دي".