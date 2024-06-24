"أزمة فنية" تمنع استفادة الهلال من تشافي سيمونز

امتدادًا لما قدمه الهلال من مستويات في الموسم الماضي وتحقيقه كل البطولات، لا يبدو أن "الزعيم" يريد التوقف قليلًا، ولا حتى الإبطاء من سرعته الحالية.

الفريق بمجرد حسم ملف الانتخابات دخل سوق الانتقالات بكل ما يملك من قوة وارتبط بعدة أسماء بالفعل.

لكن بعيدًا عن الأسماء الكبيرة والمحترفين الذين يسعى الفريق لحسم التعاقد معهم، هناك تحركات مدروسة لضم اللاعبين تحت سن 21 عاما من مواليد 2003 فيما بعد.