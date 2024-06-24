"أزمة فنية" تمنع استفادة الهلال من تشافي سيمونز
امتدادًا لما قدمه الهلال من مستويات في الموسم الماضي وتحقيقه كل البطولات، لا يبدو أن "الزعيم" يريد التوقف قليلًا، ولا حتى الإبطاء من سرعته الحالية.
الفريق بمجرد حسم ملف الانتخابات دخل سوق الانتقالات بكل ما يملك من قوة وارتبط بعدة أسماء بالفعل.
لكن بعيدًا عن الأسماء الكبيرة والمحترفين الذين يسعى الفريق لحسم التعاقد معهم، هناك تحركات مدروسة لضم اللاعبين تحت سن 21 عاما من مواليد 2003 فيما بعد.
ضربة معلم
في الساعات القليلة الماضية ارتبط الهلال بضم اللاعب تشافي سيمونز من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.
كل هذا يحدث في وقت يرغب فيه برشلونة وبايرن ميونخ ولايبزيغ في ضمه بشكل نهائي، لكن يبدو أن باريس سيعقد تلك العملية كثيرًا.
ضم سيمونز لو تم سيكون ضربة معلم نظرًا للأسماء المهتمة بضم اللاعب لصفوفها، ونظرًا لجودته الكبيرة التي قد تضيف للزعيم الكثير من القوة في مراكز مختلفة.
هل يقبل الهلال شروط باريس؟
تشافي سيمونز أمضى الموسم الماضي معارًا لصفوف لايبزيغ الألماني ولا يعتزم باريس سان جيرمان التفريط فيه بسهولة.
في الوقت نفسه تبلغ قيمته السوقية 80 مليون يورو، ولن يكون من السهل تركه يرحل بمبلغ مالي أقل من ذلك.
في الواقع لا يستهدف سان جيرمان بيع اللاعب من الأساس، بل كل ما يريده هو تركه في عام آخر وإعارة أخرى لحين إيجاد مكان له في تشكيلة النادي العاصمي.
ذلك الشرط قد يعقد الصفقة على الهلال، فضم سيمونز لمدة موسم واحد بمقابل مادي كبير لن يكون ذا عائد مستقبلي جيد على الزعيم، لا فنيًا في الملعب ولا اقتصاديًا في المكاتب.
وسط ملعب مكتظ وأجنحة عالمية
لا شك أن سيمونز سيكون إضافة قوية للهلال، لكن هناك أسئلة يجب أن نطرحها طالما ارتبط اللاعب باسم الزعيم.
أين سيلعب تشافي سيمونز مع الهلال، هل في وسط الملعب في ظل وجود ميلينكوفيتش سافيتش، وروبن نيفيز، ومحمد كنو، وناصر الدوري، وسلمان الفرج، وغيرهم من النجوم، مع الارتباط بأسماء أخرى في السوق.
أم يلعب على الطرف في وجود مالكوم وسالم الدوسري اللذين قدما موسما للتاريخ؟، ومع عودة نيمار من الإصابة ستكون أجنحة الهلال قد اكتملت.
تنوع مفيد
في الواقع تشافي سيمونز هو لاعب يملك تنوعا تكتيكيا كبيرا وقدرة على التأقلم في عدة مراكز في الملعب، لذلك لن تكون مسألة مشاركته وإيجاد مكان له في التشكيل أمرًا صعبًا في ظل طول الموسم وتلاحم المباريات والمسابقات.
سيمونز يستطيع اللعب على الجناحين، وفي وسط الملعب الهجومي، وسيكون وجوده مفيدًا لدرجة كبيرة للغاية للهلال.
مجرد تواجده في أرض الملعب كفيل بإرباك الخصوم، في ظل قدرته على الإجادة في أكثر من مركز وإمكانية تغيير دوره في المباراة نفسها عن طريق جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال.
الخلاصة
الهلال يقدم على صفقة مميزة للغاية سيستفيد بها من بند وجود لاعبين أجانب تحت السن بعد تقليص القوائم.
لكن في الوقت نفسه ستكون هناك تساؤلات بشأن إمكانية حسم تلك الصفقة مع وجود منافسة قوية ورغبة من باريس سان جيرمان بالاحتفاظ بعقد اللاعب.
ومع عدم وجود مكان متاح ليلعب سيمونز بشكل أساسي مع الهلال، على الأقل في الوقت الحالي، قد يجعل الصفقة غير مناسبة للهلال.
فهل يجد "الزعيم" صيغة من أجل ضم اللاعب والاستفادة منه؟.