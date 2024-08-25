يتجه نادي الزمالك لإبرام صفقة الموسم من أجل تعويض الرحيل المحتمل لنجم الفريق أحمد سيد "زيزو"، والذي ربطته عدة تقارير بالانتقال لنادي نيوم السعودي، في ظل العرض القوي المقدم له، ورغبة الإدارة في الاستفادة المالية من بيعه.

وينتهي عقد أحمد سيد زيزو مع نادي الزمالك، بنهاية الموسم المقبل، ويحق للاعب التوقيع لأي ناد خلال الميركاتو الشتوي المقبل، والرحيل مع نهاية الموسم.

ووفقًا لتقارير صحفية مصرية، فإن مسؤولي الزمالك قدموا عرضًا لزيزو من أجل تجديد تعاقده، ولكن حال عدم الاتفاق بين الطرفين، فإن الإدارة تخطط لتعويض رحيل اللاعب المتألق.

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ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن "زيزو" في طريقه للانتقال إلى الدوري السعودي من بوابة نيوم، الناشط بدوري يلو.

وتسعى إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، للتفاوض مع رمضان صبحي، نجم بيراميدز، لضمه في الميركاتو الحالي.

وغاب رمضان صبحي عن مباريات بيراميدز الأخيرة في الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم "2024-2025".

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ربط اسم رمضان صبحي بنادي الزمالك، ولكن لم تصل المفاوضات بين الطرفين للموقف الرسمي، ولذلك تسعى إدارة النادي الأبيض الفترة المقبلة لفتح خطوط الاتصال مع اللاعب من أجل تعويض الرحيل القريب لزيزو صوب الدوري السعودي.

رمضان صبحي البالغ من العمر 27 عامًا انضم إلى صفوف بيراميدز في عام 2020 قادمًا من نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي بعد نهاية إعارته مع الأهلي.

ويبدأ الزمالك موسمه الجديد بخوض معسكر مغلق في مدينة برج العرب وتحديدًا يوم الـ29 من أغسطس الجاري، من أجل الاستعداد لمباراة السوبر الأفريقي ضد الأهلي، والكونفدرالية في النسخة الجديدة.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك، بطل الكونفدرالية، أمام الأهلي، بطل دوري أبطال أفريقيا، يوم الـ27 من سبتمبر في العاصمة السعودية "الرياض" في بطولة السوبر الأفريقي.

وكان فريق الزمالك أنهى موسمه رسميًّا عقب الخسارة من فريق طلائع الجيش بركلات الترجيح (5-3) مساء الأربعاء الماضي في إطار منافسات دور الـ16.

يذكر أن الزمالك توّج ببطولة واحدة فقط في الموسم الماضي بعد الفوز بلقب الكونفدرالية على حساب فريق نهضة بركان المغربي.