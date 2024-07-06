مع توقف صفقة بيولي.. غموض بشأن مستقبل لؤي ناظر مع الاتحاد السعودي

فجّر رئيس نادي الاتحاد السعودي لؤي ناظر مفاجأة مدوية باستقالته من رئاسة النادي، وفقا لما أوردته تقارير إخبارية سعودية، بعد أيام قليلة على انتخابه رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد خلفا للرئيس السابق أنمار الحائلي.

وذكرت مصادر إعلامية مقربة من الاتحاد أن مستقبل لؤي ناظر على رأس نادي الاتحاد يلفه الغموض، في ضوء الإعلان عن استقالته، في حين كشفت المصادر ذاتها أن الاختلاف في وجهات النظر حول تعاقدات النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية يقف وراء قرار لؤي ناظر.

وتزامنت تلك التقارير مع توقف صفقة التعاقد مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي مدربا جديدا للنادي خلفا للأرجنتيني مارسيلو غاياردو، في حين ربطت المصادر ذاتها بين توقف المفاوضات بشأن قدوم بيولي واستقالة ناظر.

وكشفت مصادر قريبة جدا من المستجدات الأخيرة داخل نادي الاتحاد أن المهندس لؤي ناظر يتعرض لمحاولات حثيثة من قبل وسطاء في محيط النادي لإقناعه بالعدول عن استقالته.

وكشفت صحيفة "المدينة" السعودية أن المهندس لؤي ناظر تقدم باستقالته من رئاسة الاتحاد لخلافات في ملف التعاقدات، حيث يرفض ناظر تكرار ما حدث في الموسم الماضي".

وبيّنت تقارير مفاجأة بشأن مفاوضات نادي الاتحاد السعودي مع الإيطالي ستيفانو بيولي لقيادة "العميد" الموسم المقبل، خلفا للأرجنتيني مارسيلو غاياردو.

وكانت تقارير إخبارية عديدة أكدت أن الاتحاد اتفق مع بيولي، مدرب ميلان السابق، على التعاقد لمدة 3 سنوات، براتب سنوي يبلغ 18 مليون يورو، لكن الصحفي الرياضي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو أشار عبر حسابه على منصة "إكس" إلى أنه"لم يتم التوصل إلى اتفاق بين ستيفانو بيولي والاتحاد، حتى الآن".

وأضاف دي مارزيو أن المفاوضات تبدو معقدة إلى حد كبير، وهناك العديد من النقاط التي يجب تسويتها على المستويين القانوني والمالي".

يذكر أن نادي اتحاد جدة السعودي أكد، منذ أسبوعين، فوز قائمة لؤي ناظر برئاسة مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية التابعة للنادي بالتزكية، عقب الجمعية العمومية التي عقدت يوم 20 يونيو الماضي.

وفقد الاتحاد في موسم 2023 ـ 2024 لقب الدوري السعودي للمحترفين عندما حل خامسا في جدول المسابقة.