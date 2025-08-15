ليفربول والأهلي المصري والجزائر.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار بداية من اليوم الجمعة نحو ملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز عندما تُعطى ضربة بداية الموسم الجديد 2025 ـ 2026 وذلك بمواجهة تجمع حامل اللقب ليفربول بضيفه بورنموث على ملعب أنفيلد.

وسيبدأ رفاق محمد صلاح حملة الدفاع عن لقبهم على ملعبهم، فيما تستكمل منافسات الجولة أيام السبت والأحد والاثنين وتُختتم بمواجهة بين إيفرتون وليدز.

كما تقام اليوم مباريات من الدوري المصري تجمع أبرزها بين الأهلي وفاركو، في حين تستأنف منافسات الدوري التونسي للمحترفين بمواجهة تجمع حامل اللقب الترجي التونسي بالاتحاد المنستيري.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025 بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي:

ليفربول ـ بورنموث ـ الساعة 10.00 مساء ـ beIN Sports HD 1

الدوري المصري:

الأهلي المصري ـ فاركو ـ الساعة 09.00 مساء ـ قناة أون تايم سبورتس

الدوري التونسي:

الترجي التونسي ـ الاتحاد المنستيري ـ الساعة 06.30 مساء ـ القناة التونسية (الوطنية 1) وقناة الكأس.

كأس أمم إفريقيا للمحليين:

غينيا ـ الجزائر ـ الساعة 05.00 مساء ـ beIN Sports HD 6