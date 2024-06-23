الاتحاد الجزائري يردّ على أنباء استقالة فلاديمير بيتكوفيتش

أدان الاتحاد الجزائري لكرة القدم ما وصفها بحملة التشهير المؤسفة الموجهة ضد المنتخب الأول و"التي يستخدم أصحابها حسابات وهمية على شبكات التواصل الاجتماعي لتنفيذ دعايتهم لأغراض خفية" بحسب قوله.

ونشر الاتحاد الجزائري للعبة السبت بيانا استنكر فيه الحملة الموجهة ضد استقرار منتخب محاربي الصحراء قائلا: "في وقت بدأ فيه المنتخب الوطني يستعيد استقراره وأداءه تدريجياً، يبدو أن ذلك لم يعجب بعض الأوساط المعروفة بتصرفاتها اللامسؤولة ومحاولاتها زعزعة الاستقرار".

وأضاف: "يؤكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم لعشاق وأنصار المنتخب الوطني أن الجهاز الفني بقيادة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش يحظى بثقة الاتحاد الكاملة وسيبقى يدعمه حتى تحقيق الأهداف المسطرة، كما يشدد الاتحاد الجزائري لكرة القدم على أنه لن يدخر أي جهد للحفاظ على استقرار المنتخب الوطني ويؤكد متابعته لأصحاب الحساب الكاذب لدى الجهات القضائية المختصة".