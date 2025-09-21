يجامل الكبار ويهمش اختيارات المدير الرياضي.. فلاته يوجه اتهامات خطيرة لـ"بلان"

وجّه الإعلامي الرياضي عبد الله فلاته اتهامات قوية إلى الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي، متهمًا إيّاه بمجاملة بعض اللاعبين الكبار.

وجاءت تصريحات فلاته، بعد الفوز الصعب الذي حققه فريق الاتحاد على مضيفه النجمة 1-0 بفضل هدف متأخر لنغولو كانتي، يوم السبت، لحساب الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

ومنح الجزائري حسام عوار التقدم للاتحاد في الدقيقة الـ24، قبل أن يلغي حكم المباراة الهدف بداعي وجود خطأ على مدافع النجمة قبل التسجيل.

ورد القائم رأسية قوية من عوار في الدقيقة الـ40، قبل أن يهدر زميله موسى ديابي فرصة خطيرة للتسجيل في الدقيقة الـ56.

وانتظر الاتحاد حتى الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع ليخطف نقاط المباراة بهدف لاعب الوسط الفرنسي كانتي بتسديدة قوية بعد تمريرة حاسمة متقنة من عبد الرحمن العبود.

بهذا الفوز، رفع الاتحاد رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني خلف النصر، فيما يظل رصيد النجمة دون نقاط في المركز الـ17 وقبل الأخير.

وقال فلاته في تصريحات تلفزيونية: "هناك أشخاص قالوا إن لوران بلان مدرب عبقري ودافعوا عنه وإنه أحضر دوري وكأس ولكن ما يحدث حاليا مختلف، ولكن الفرق كلها تغيرت ولكن العميد لم يتحسن، والفريق ضم لاعبين بمبالغ كبيرة مثل دومبيا وفيرنانديز أعطهم فرصة، ولكنه يجامل لاعبين مستوياتهم متراجعة وهو شخصيته مهتزة أمامهم".

وأضاف: "لا أحد في حاجة لكي يدافع عن لوران بلان، لأن خصومه أكثر من يدافعون عنه ويريدون بقاءه بالطبع، رغم أن لديه لاعبين مميزين مثل أحمد الغامدي حران، أن يظل حبيسا للدكة، ولكن للأسف يقوم بتشكيلات غريبة، وللأسف لا يوجد هناك تجانس ما بين المدرب وراموس بلانيس، المدير الرياضي للاتحاد".