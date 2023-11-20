صدمة كبيرة.. التشخيص المبدئي لإصابة غافي
كشفت تقارير صحفية إسبانية التشخيص المبدئي لإصابة بابلو غافي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب إسبانيا ونادي برشلونة.
واستضاف منتخب إسبانيا نظيره الجورجي، أمس الأحد، على ملعب ويفو خوسيه زوريلا ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو2024".
وحقق المنتخب الإسباني فوزا مريحا بثلاثة أهداف لهدف واحد لكن إصابة غافي لم تمكن الإسبان من الاحتفال بإنتصارهم.
وخرج نجم برشلونة الشاب باكيا بسبب إصابة في الركبة حيث شوهد يتألم ثم يبكي قبل الخروج من الملعب.
وحسب ريليفو، فإن التشخيص المبدئي لإصابة غافي هي عبارة عن تمزق في الرباط الصليبي.
وفي حال ثبوت إصابة اللاعب بالرباط الصليبي سيكون موسمه قد انتهى.
وسيخضع اللاعب لفحوصات إضافية اليوم الإثنين.
وهز روبن لو نورمان وفيران توريس الشباك وأحرز لوكا لوخوشفيلي هدفا عن طريق الخطأ في مرماه لتفوز إسبانيا 3-1 على جورجيا.
ووصل صاحب الأرض الذي ضمن التأهل بالفعل كمتصدر للمجموعة إلى 21 نقطة بعد سبعة انتصارات في ثماني مباريات، وبخسارة وحيدة أمام اسكتلندا صاحبة المركز الثاني والتي ضمنت التأهل أيضا برصيد 17 نقطة.
واحتلت جورجيا المركز الرابع بثماني نقاط، متأخرة بثلاث نقاط عن النرويج صاحبة المركز الثالث، بينما تذيلت قبرص ترتيب المجموعة دون نقاط.