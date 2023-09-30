أنس جابر تهزم ديانا شنايدر وتنال بطولة الصين الدولية للتنس

حصدت لاعبة التنس التونسية أنس جابر، لقب بطولة الصين الدولية للتنس المقامة على أرض صلبة، بفوزها على الروسية الواعدة ديانا شنايدر 6/2 6/1، اليوم السبت، في المباراة النهائي.

وهذا اللقب الخامس في مسيرة أنس جابر، والثاني هذا العام بعد تشارلستون الأمريكية، والأول على أرض صلبة.

ولعبت أنس جابر، المصنفة السابعة عالميًا، المباراة النهائية الـ13 خلال مسيرتها الاحترافية، والثالثة هذا الموسم، حيث توجت بطلة لدورة تشارلستون، في أبريل الماضي، وخسرت لقب ويمبلدون في يوليو الماضي.

من جهتها، خاضت شنايدر، التي تبلغ من العمر 19 عامًا، والمصنفة 85 عالميًا، النهائي الأول في مسيرتها الاحترافية.