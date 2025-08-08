مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

استقر البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، على ملامح التشكيل الذي يخوض به مباراة سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الجمعة في الجولة الأولى للدوري المصري.

ويلعب الزمالك أول مباراة رسمية تحت قيادة المدرب البلجيكي والذي تولى المهمة خلفاً للمدرب أيمن الرمادي.

ويحل الزمالك ضيفاً على سيراميكا كليوباترا بإستاد هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية.

وبحسب مصادر داخل الزمالك فإن فيريرا فجر مفاجأة بالاعتماد على أغلب عناصر الفريق في الموسم الماضي خلال التدريبات الأخيرة ويتجه لبدء تشكيل الفريق دون الدفع بعدد كبير من الصفقات.

وتعاقد الزمالك مع 10 صفقات جديدة لتدعيم صفوفه بضم الثنائي الفلسطيني عدي الدباغ وآدم كايد والبرازيلي خوان ألفينا بيزيرا والأنغولي شيكو بانزا والمغربي عبد الحميد معالي.

وانضم أيضاً أحمد شريف وعمرو ناصر وأحمد ربيع ومحمد إسماعيل والحارس المهدي سليمان.

واستبعد فيريرا الحارس المهدي سليمان لأسباب فنية كما تحيط الشكوك حول لحاق أحمد ربيع لإصابته في التدريبات الأخيرة.

وفيما يلي التشكيل الأقرب للزمالك لمباراة سيراميكا كليوباترا:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر – محمود بنتايج.

الوسط: محمد شحاتة – نبيل عماد "دونغا" – عبد الله السعيد.

الهجوم: شيكو بانزا – ناصر منسي – ناصر ماهر.