صفقة سهلة.. النصر السعودي يستهدف نجم ليفربول
دخلت عدد من الأندية السعودية في منافسة مع أندية أوروبية أخرى، للتعاقد مع ثنائي ليفربول الإنجليزي، بعد رحيلهما عن "الريدز".
ووفقاً لما نشره الصحفي "أكرم كونور" فإن أندية سعودية دخلت في منافسة مع أندية من الدوري البرازيلي والأمريكي للتعاقد مع الكاميروني جويل ماتيب وتياغو ألكانتارا.
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في وقت سابق أن نادي النصر مهتم بضم لاعب الوسط الإسباني للعب بجانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وساديو ماني لاعبا الفريق.
وحاول مسؤولو نادي الاتفاق ضم المدافع الكاميروني ماتيب (32 عاما) في يناير الماضي ولكن المفاوضات لم تكتمل.
وستكون صفقة انضمام ألكانتارا إلى نادي النصر سهلة، كونه لاعب حر ولن يدخل الفريق السعودي في مفاوضات لشراء عقده.
يذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي، أعلن اليوم الجمعة، رحيل اثنين من نجوم الفريق عقب نهاية الموسم الحالي.
ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر منصات التواصل الاجتماعي رسائل وداعية للثنائي الإسباني تياغو ألكانتارا والكاميروني جويل ماتيب.
وقال حساب ليفربول عبر منصة x : "سيودّع جويل ماتيب الفريق هذا الصيف بعد 8 مواسم ساعد خلالها النادي بلحظات لا تنسى".
وأكد حساب الريدز أيضًا أن رحلة تياغو ألكانتارا مع الفريق انتهت بشكل رسمي مع انقضاء عقده بنهاية الموسم الحالي.