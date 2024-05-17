صفقة سهلة.. النصر السعودي يستهدف نجم ليفربول

ووفقاً لما نشره الصحفي "أكرم كونور" فإن أندية سعودية دخلت في منافسة مع أندية من الدوري البرازيلي والأمريكي للتعاقد مع الكاميروني جويل ماتيب وتياغو ألكانتارا.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في وقت سابق أن نادي النصر مهتم بضم لاعب الوسط الإسباني للعب بجانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وساديو ماني لاعبا الفريق.

وحاول مسؤولو نادي الاتفاق ضم المدافع الكاميروني ماتيب (32 عاما) في يناير الماضي ولكن المفاوضات لم تكتمل.

وستكون صفقة انضمام ألكانتارا إلى نادي النصر سهلة، كونه لاعب حر ولن يدخل الفريق السعودي في مفاوضات لشراء عقده.