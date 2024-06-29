الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الوحدات والحسين إربد في نهائي كأس الأردن

ينتظر عشاق كرة القدم الأردنية مواجهة قوية، مساء اليوم السبت، بين فريقي الوحدات والحسين إربد، في اللقاء الذي سيقام على ستاد الحسن في إربد في إطار نهائي كأس الأردن لكرة القدم.

وبدأت مسيرة الوحدات في الكأس بعبور مغير السرحان بهدف في دور الـ 16، ثم الانتصار على الرمثا في ربع النهائي، وأخيرًا الفوز بهدف برنارد هنري في الدقائق الأخيرة أمام شباب الأردن في نصف النهائي.

على الجانب الآخر، فاز الحسين إربد برباعية نظيفة على اليرموك في دور الـ 16، وكرر رباعيته مقابل هدف لشباب العقبة في ربع النهائي، قبل أن تمنحه ركلات الترجيح بطاقة العبور للنهائي على حساب السلط (3-1).

تاريخيًا، حقق الوحدات لقب كأس الأردن في 11 مناسبة، وهو ثاني أكثر المتوّجين باللقب بعد الفيصلي، في حين أن الحسين إربد لم يسبق له وأن ظفر باللقب.