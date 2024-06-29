الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الوحدات والحسين إربد في نهائي كأس الأردن
ينتظر عشاق كرة القدم الأردنية مواجهة قوية، مساء اليوم السبت، بين فريقي الوحدات والحسين إربد، في اللقاء الذي سيقام على ستاد الحسن في إربد في إطار نهائي كأس الأردن لكرة القدم.
وبدأت مسيرة الوحدات في الكأس بعبور مغير السرحان بهدف في دور الـ 16، ثم الانتصار على الرمثا في ربع النهائي، وأخيرًا الفوز بهدف برنارد هنري في الدقائق الأخيرة أمام شباب الأردن في نصف النهائي.
على الجانب الآخر، فاز الحسين إربد برباعية نظيفة على اليرموك في دور الـ 16، وكرر رباعيته مقابل هدف لشباب العقبة في ربع النهائي، قبل أن تمنحه ركلات الترجيح بطاقة العبور للنهائي على حساب السلط (3-1).
تاريخيًا، حقق الوحدات لقب كأس الأردن في 11 مناسبة، وهو ثاني أكثر المتوّجين باللقب بعد الفيصلي، في حين أن الحسين إربد لم يسبق له وأن ظفر باللقب.
ويسعى الوحدات لمصالحة جماهيره بعد موسم صفري فشل الفريق خلاله في كأس الاتحاد الآسيوي وحلّ ثالثًا في الدوري الأردني، أما الحسين فيطمح لموسم تاريخي بكل المقاييس بتحقيق الثنائية.
وحسب تعليمات البطولة، في حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل سيتم التمديد لشوطين إضافيين مدة كل منهما 15 دقيقة، وفي حال استمرار التعادل سيُحتَكَم إلى الركلات الترجيحية لحسم النتيجة.
القناة الناقلة لمباراة الوحدات والحسين إربد:
ستنقل المباراة عبر شبكة قناة "Jordan Sports HD"، وتنطلق في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت عمّان ومكة المكرمة.