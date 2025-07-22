"ضربة مؤلمة" لانطلاقة عبد الملك الجابر مع النصر السعودي

أعلن نادي النصر السعودي إصابة لاعب الفريق عبد الملك الجابر خلال المعسكر التحضيري الذي يقام، حاليًّا، في النمسا، استعدادًا للموسم الرياضي المقبل، في ضربة قاسية لانطلاقته مع الفريق الأول.

عبد الملك الجابر انضم حديثًا إلى صفوف النصر قادمًا من نادي جيلييزنيتشار البوسني، ضمن صفقات التعزيز الصيفية التي يسعى من خلالها النادي إلى سد الثغرات قبل انطلاق منافسات دوري روشن السعودي.

وخلال الموسم المنصرم، شارك الجابر في 33 مباراة عبر مختلف البطولات، أمضى خلالها 2460 دقيقة، وسجل فيها 3 أهداف، بالإضافة إلى تقديمه 3 تمريرات حاسمة.

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بيان النصر بإصابة اللاعب

وأصدر النصر بيانًا رسميًّا عبر منصاته الرسمية، جاء فيه: "الجابر يغادر معسكر النمسا.. وافق مدرب الفريق الأول السيد جورجي جيسوس على مغادرة لاعب الفريق الكابتن عبد الملك الجابر إلى الرياض".

وأضاف النادي: "وذلك لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية بعد تعرضه لإصابة في غضروف الركبة.. دعواتنا له بالشفاء العاجل بإذن الله".

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مدة غياب الجابر

كشفت مصادر أن مدة غياب الجابر المتوقعة ستتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع، على أن يعود بعدها للمشاركة مع الفريق بشكل طبيعي.

وجاءت الإصابة في غضروف الركبة، مما دفع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جورجي جيسوس إلى منح اللاعب الضوء الأخضر لمغادرة المعسكر والعودة إلى العاصمة الرياض.

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وسيتوجه الجابر إلى المملكة العربية السعودية لإجراء فحوصات طبية إضافية لتحديد مدى الإصابة وبدء برنامج العلاج، في محاولة لتسريع عودته إلى الملاعب ومساندة فريقه في المنافسات المقبلة.