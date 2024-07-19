أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن فتح باب الترشح لاستلام طلبات المدربين الذين يرغبون في تدريب منتخب إنجلترا الأول، لخلافة غاريث ساوثغيت.

وأعلن ساوثغيت الذي تولى المسؤولية عام 2016، رحيله بعد أقل من 48 ساعة على خسارة تفطر القلب 2-1 أمام إسبانيا في برلين، لتخسر إنجلترا نهائي بطولة أوروبا للمرة الثانية تواليا.

ونشر الاتحاد الإنجليزي إعلانًا، اليوم الجمعة، قال فيه إن: "العملية مفتوحة لأي شخص يستوفي المعايير والصفات المطلوبة في مدرب إنجلترا المقبل".

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وجاء في إعلان الاتحاد الإنجليزي: "نبحث عن مدرب قادر على قيادة وتطوير فريق إنجلترا الأول للرجال، للفوز ببطولة كبرى وتصنيفه باستمرار كواحد من أفضل الفرق في العالم".

وأضاف: "سيوفر الشخص المناسب أيضًا "قيادة ملهمة" للفريق الفني للاتحاد الإنجليزي، ويطور ويحافظ على علاقات قوية مع الأندية".

ووفقًا للإعلان سيحتاج المرشح الناجح إلى الحصول على ترخيص UEFA Pro، وامتلاك "خبرة كبيرة" في كرة القدم الإنجليزية ولديه "سجل حافل في تحقيق النتائج في الدوري الإنجليزي الممتاز أو المسابقات الدولية الرائدة".

وسلط الاتحاد الإنجليزي الضوء على الحاجة إلى "قائد استثنائي" و"شديد المرونة" و"مريح في الفريق".

ولتعزيز المساواة والتنوع والشمول، رحب اتحاد كرة القدم بالطلبات المقدمة من كل من يستوفي المعايير.

وارتبطت مدربة منتخب إنجلترا للسيدات سارينا ويجمان، التي قادت الفريق للفوز ببطولة أوروبا للسيدات عام 2022، لخلافة ساوثغيت.

ويتضمن الملف الشخصي عنوان بريد إلكتروني للمتقدمين المهتمين، مما قد يفتح الطريق أمام الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ليتعرض لطوفان من العروض من المشجعين بدلاً من المرشحين الحقيقيين.

وقد حددت الهيئة الإدارية يوم 2 أغسطس موعدًا نهائيًا لتقديم الطلبات.

وستكون أول مباراة لإنجلترا في الموسم الجديد أمام جمهورية أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية في 7 سبتمبر.