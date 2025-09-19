كريستيانو رونالدو ضد تايلور سويفت.. من يملك ثروة أكبر؟

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

تتواصل المقارنات بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، والمغنية الشهير تايلور سويفت منذ إعلان خطوبتهما على التوالي على كل من المؤثرة الإسبانية الأرجنتينية جورجينا رودريغيز، ولاعب كرة القدم الأمريكي ترافيس كيسلي.

وبدأت المقارنات بالخاتم الماسي للخطوبة حيث تفوق الخاتم الذي وضعته جورجينا رودريغيز في أصبعها والبالغ قيمته حوالي 5 ملايين دولار على الخاتم الذي ارتدته تيلور سويفت والذي لم تتجاوز قيمته 500 ألف دولار.

وتفوقت تايلور سويفت على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على إنستغرام بعدما أصبح منشور خطوبتها ثاني أسرع منشور يصل لـ 10 ملايين إعجاب بعد منشور الأرجنتيني ليونيل ميسي والفوز بكأس العالم 2022.

وتواصلت المقارنات حيث تحدث موقع "soyfutbo " عن المقارنة بين الثنائي في الثروة المالية، وهنا أيضا تفوقت المغنية الأمريكية.

وتملك تايلور سويفت مبلغ 1،6 مليار دولار مقابل حوالي 300 مليون دولار لكريستيانو رونالدو وهو ما يعني أنها تملك أكثر منه بـ 5،3 مرات.

وحولت المغنية الأمريكية موهبتها وتاريخها لإمبراطورية تجارية قادمة من بيع الأسطوانات والأغاني والسهرات ومسيرتها غير مرهونة بالزمن.

ويجني النجم البرتغالي قائد النصر السعودي أمواله من لعب كرة القدم، ورغم كونه من أعلى اللاعبين دخلا لكن مسيرة لاعبي كرة القدم قصيرة.

وحسب الموقع فالمقارنة تؤكد أن الصناعة الموسيقية مع تسييرها بعقلية الشركة بإمكانها أن تجني أموالا كبيرة تفوق عقود أفضل الرياضيين في العالم.