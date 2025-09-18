لاعبو موناكو يتجردون من ملابسهم على الطائرة قبل مواجهة كلوب بروج (فيديو)

تعرّضت استعدادات نادي موناكو لخوض منافسات دوري أبطال أوروبا لفوضى كبيرة، مساء الأربعاء، بعدما أُجبر لاعبوه على مغادرة الطائرة المتجهة إلى بروج، حيث تجردوا من ملابسهم.

الفريق الفرنسي يشدّ الرحال إلى بلجيكا قبل مباراة مساء الخميس الافتتاحية في أوروبا أمام كلوب بروج، حيث يأمل رجال المدرب آدي هوتر في تحسين صورتهم عن الموسم الماضي، حين ودّعوا المسابقة على يد بنفيكا في دور الـ32.

لكن الرحلة لم تكن سلسة على الإطلاق بالنسبة لموناكو، إذ توقفت طائرتهم على الأرض بسبب عطل فني.

وتسبّب خلل في نظام تكييف الطائرة بتحوّل المقصورة فعليًا إلى ساونا، ما أجبر اللاعبين على خلع ملابسهم والاكتفاء بارتداء الملابس الداخلية.

ونشر نجم موناكو جوردان تيزي مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أظهر فيه الظروف القاسية التي عانى منها اللاعبون داخل الطائرة، حيث ظهر زملاؤه وهم يلوّحون بأيديهم في محاولة للتخفيف من شدّة الحرارة.

كما وثّق تيزي لاحقًا لحظة نزول الفريق من الطائرة، حيث وقف اللاعبون على أرض المدرج وهم نصف عراة.

وقال المدرب آدي هوتر، يوم الأربعاء: "للأسف لم نتمكن من المغادرة، لا أعلم إن كان هذا التأخير سيؤثر، لكننا محترفون وقد عدّلنا جدولنا مباشرة. لذلك سنسافر إلى بروج اليوم الخميس، وهو الحل الأفضل، خصوصًا أننا قمنا بالأمر نفسه في مباراة أوكسير يوم السبت، حيث سافرنا في نفس يوم اللقاء".

وأضاف هوتر: "لأسباب تقنية كان السفر مستحيلًا، إذ لم يكن بالإمكان ضمان سلامة الجميع. ولهذا قررنا، بالاتفاق مع الرئيس التنفيذي تياغو سكورّو، تأجيل رحلتنا".

ويأمل موناكو ألّا يواجه مشاكل مشابهة في رحلة العودة، خاصة مع ضيق الوقت قبل مواجهة ميتز يوم الأحد بعد مباراته الأوروبية مساء الخميس.