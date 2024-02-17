مدرب بايرن ميونخ يعترف بسر حزن هاري كين

أزاح توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، الستار عن سر حزن الإنجليزي هاري كين، نجم الفريق، في النادي الألماني خلال الوقت الحالي.

ويعاني بايرن من تراجع النتائج، كان آخرها الهزيمة أمام باير ليفركوزن بثلاثية نظيفة في الدوري الألماني، ثم السقوط بهدف أمام لاتسيو في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال توخيل في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور"، اليوم السبت: "كين ليس سعيدا بسبب عدم وصول الفرص له في المباريات، وكذلك نحن نشعر بالحزن".