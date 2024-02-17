مدرب بايرن ميونخ يعترف بسر حزن هاري كين
أزاح توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، الستار عن سر حزن الإنجليزي هاري كين، نجم الفريق، في النادي الألماني خلال الوقت الحالي.
ويعاني بايرن من تراجع النتائج، كان آخرها الهزيمة أمام باير ليفركوزن بثلاثية نظيفة في الدوري الألماني، ثم السقوط بهدف أمام لاتسيو في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وقال توخيل في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور"، اليوم السبت: "كين ليس سعيدا بسبب عدم وصول الفرص له في المباريات، وكذلك نحن نشعر بالحزن".
وأضاف: "الطريقة التي يسجل بها كين في التدريبات من الطراز الرفيع ولا تصدق، لكن نادرا ما نجده في المباريات؛ ولذلك نحن نعمل على هذا الأمر".
وتابع: "إنه لاعب من الطراز العالمي، ويتصرف كقائد، كل شيء على ما يرام معه".
واختتم: "نريد أن نثبت أنفسنا، ربما يمنحنا الوضع الحالي تلك الضربة الحاسمة للمضي قدمًا، سنواصل دفع الفريق، نحن بحاجة إلى كل لاعب".
وواصل: "الفريق يشعر بالإحباط بالطبع في الوقت الحالي، لكنني متأكد من أنه سيكون لدينا كل الفرص والطاقة ضد بوخوم لبدء التحول".
ويستعد بايرن ميونخ لمواجهة منافسه بوخوم، الأحد المقبل، في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 22 ضمن منافسات الدوري الألماني.
ويحتل بايرن المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 50 نقطة.
ويبتعد الفريق البافاري عن باير ليفركوزن المتصدر بفارق 8 نقاط، لكن ليفركوزن لعب مباراة الجولة بالفعل، ويأتي بوخوم في المركز الـ15 برصيد 22 نقطة.