منتخبات ودعت يورو 2024
ودعت بعض المنتخبات منافسات كأس أوروبا "يورو 2024" بعد نهاية منافسات الجولة الأخيرة من عمر المجموعتين الأولى والثانية بالبطولة القارية المقامة حاليًا في ألمانيا.
وتأهلت 5 منتخبات إلى ثمن النهائي بشكل رسمي وهي ألمانيا وسويسرا، وإيطاليا، وإسبانيا، والبرتغال.
وودع المنتخب الإسكتلندي منافسات يورو 2024 بشكل رسمي بعد نهاية منافسات المجموعة الأولى.
وفشل منتخب ألبانيا في استكمال مشواره بالبطولة القارية بعدما حصد نقطة واحدة في 3 جولات بالمجموعة الثانية أيضًا.
ولم يودع منتخب كرواتيا منافسات اليورو بشكل رسمي، ولكن تبدو فرص التأهل ضئيلة.
وودع أيضًا منتخب بولندا منافسات البطولة القارية بعدما فشل في حصد أي نقطة خلال أول جولتين من عمر البطولة.
وودعت 3 منتخبات بشكل رسمي منافسات اليورو وهي ألبانيا وبولندا وإسكتلندا بعد نهاية أول مجموعتين بالبطولة القارية.
وتحددت أول مواجهة رسمية في دور الستة عشر بلقاء منتخبي إيطاليا وسويسرا يوم السبت المقبل.
وحجز منتخب إيطاليا تذكرة التأهل إلى ثمن نهائي اليورو بتعادل قاتل مع كرواتيا بنتيجة 1-1 في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية.