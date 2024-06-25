منتخبات ودعت يورو 2024

وودعت 3 منتخبات بشكل رسمي منافسات اليورو وهي ألبانيا وبولندا وإسكتلندا بعد نهاية أول مجموعتين بالبطولة القارية.

وتحددت أول مواجهة رسمية في دور الستة عشر بلقاء منتخبي إيطاليا وسويسرا يوم السبت المقبل.

وحجز منتخب إيطاليا تذكرة التأهل إلى ثمن نهائي اليورو بتعادل قاتل مع كرواتيا بنتيجة 1-1 في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية.