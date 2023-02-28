بعد تتويج ميسي.. إيكر كاسياس ينتقد جوائز الفيفا "ذا بيست" (صورة)
انتقد أسطورة ريال مدريد وإسبانيا السابق إيكر كاسياس جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) للأفضل في 2022 عبر تغريدة على حسابه في تويتر بعد نهاية الحفل الذي أقيم في باريس.
وقال كاسياس عبر حسابه على تويتر عقب نهاية الحفل بساعات معدودة "هناك أشياء لا أفهمها بشأن جوائز كرة القدم هذه..."، وذلك في اعتراض غامض على جوائز الفيفا التي هيمنت عليها الأرجنتين بطلة العالم 2022 في قطر.
وغاب لاعبو ريال مدريد عن الحفل، إذ لم يحضر كريم بنزيما أو تيبو كورتوا أو المدير الفني كارلو أنشيلوتي المرشحون للفوز بجوائز الحفل بداعي ضغط المباريات.
وكان بالطبع السبب الرئيس، وفقًا لما قالته صحيفة "ماركا" الإسبانية، هو غياب النادي عن حصد الجوائز بجانب عدم اختيار فينيسيوس جونيور ضمن المرشحين لدخول التشكيلة المثالية لعام 2022، إذ يشعر ريال مدريد ببعض الغضب لأنه النادي المتوج بالألقاب في العام الماضي وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا ثم كأس العالم للأندية الشهر الحالي في المغرب.
وتوج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم العام الماضي 2022 بعدما قاد منتخب بلاده للتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ البلاد، متفوقًا على زميله في باريس سان جيرمان كيليان مبابي والفرنسي الآخر بنزيما.
وحل مبابي في المركز الثاني في ترتيب الثلاثة الأوائل متفوقًا على مواطنه المخضرم بنزيما الذي غاب عن الحفل مع باقي زملائه في ريال مدريد.
وسجل ميسي _الذي سيكمل عامه الـ36 في يونيو/حزيران المقبل_ سبعة أهداف خلال كأس العالم وحقق الكرة الذهبية الثانية له في البطولة بعدما قاد الأرجنتين للفوز في النهائي 4-2 على فرنسا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل 3-3 فيما وصفتها الصحف بأنها واحدة من أفضل المباريات النهائية في تاريخ كأس العالم لتحقق الأرجنتين اللقب للمرة الأولى منذ 1986.
وظهر مبابي الفائز بجائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم وبنزيما الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022 للمرة الأولى بين القائمة المختصرة النهائية.
ونال الأرجنتيني ليونيل سكالوني جائزة أفضل مدرب بعدما تفوق على أنشيلوتي والإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي.
كما حصد الأرجنتيني الآخر إميليانو مارتينيز جائزة أفضل حارس مرمى بعد تفوق حارس أستون فيلا على البلجيكي كورتوا والمغربي ياسين بونو حارس إشبيلية. وكذلك فاز جمهور الأرجنتين بجائزة أفضل جمهور في 2022 بعدما مؤازرته للفريق خلال كأس العالم.