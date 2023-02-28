بعد تتويج ميسي.. إيكر كاسياس ينتقد جوائز الفيفا "ذا بيست" (صورة)



انتقد أسطورة ريال مدريد وإسبانيا السابق إيكر كاسياس جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) للأفضل في 2022 عبر تغريدة على حسابه في تويتر بعد نهاية الحفل الذي أقيم في باريس.

وقال كاسياس عبر حسابه على تويتر عقب نهاية الحفل بساعات معدودة "هناك أشياء لا أفهمها بشأن جوائز كرة القدم هذه..."، وذلك في اعتراض غامض على جوائز الفيفا التي هيمنت عليها الأرجنتين بطلة العالم 2022 في قطر.