جيرمي دي ليون يحتفل على طريقة بيلينغهام بعد تألقه مع منتخب بورتوريكو (صورة)

احتفل جيرمي دي ليون، لاعب ريال مدريد الإسباني الصاعد، والذي يطلق عليه الجماهير اسم "تعويذة أنشيلوتي"، بتسجيله هدفًا مع منتخب بورتوريكو في ثاني مشاركة دولية له، على طريقة زميله جود بيلينغهام.

وسجل دي ليون هدف التقدم لصالح بورتوريكو في الدقيقة الـ22 من عمر لقاء أنجيلا في تصفيات قارة أمريكا الشمالية والكاريبي (كونكاكاف) المؤهلة إلى كأس العالم 2026، مساء الثلاثاء.

وحصل لاعب ريال مدريد على ضربة جزاء سجلها بنفسه في مرمى أنجيلا ليضع البصمة الأولى في مشواره الدولي مع منتخب بلاده بورتوريكو.

كما سجل هدفًا ثانيًا في الدقيقة الـ51، بتصويبة رائعة من داخل منطقة الجزاء، ليركض ناحية الجماهير ويحتفل على طريقة بيلينغهام، برفع يديه للأعلى في مواجهة الجمهور.

وقام اللاعب بنشر صورة عير "إنستغرام" صنعها الجمهور لتشبيه احتفاله باحتفال النجم الإنجليزي.