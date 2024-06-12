جيرمي دي ليون يحتفل على طريقة بيلينغهام بعد تألقه مع منتخب بورتوريكو (صورة)
احتفل جيرمي دي ليون، لاعب ريال مدريد الإسباني الصاعد، والذي يطلق عليه الجماهير اسم "تعويذة أنشيلوتي"، بتسجيله هدفًا مع منتخب بورتوريكو في ثاني مشاركة دولية له، على طريقة زميله جود بيلينغهام.
وسجل دي ليون هدف التقدم لصالح بورتوريكو في الدقيقة الـ22 من عمر لقاء أنجيلا في تصفيات قارة أمريكا الشمالية والكاريبي (كونكاكاف) المؤهلة إلى كأس العالم 2026، مساء الثلاثاء.
وحصل لاعب ريال مدريد على ضربة جزاء سجلها بنفسه في مرمى أنجيلا ليضع البصمة الأولى في مشواره الدولي مع منتخب بلاده بورتوريكو.
كما سجل هدفًا ثانيًا في الدقيقة الـ51، بتصويبة رائعة من داخل منطقة الجزاء، ليركض ناحية الجماهير ويحتفل على طريقة بيلينغهام، برفع يديه للأعلى في مواجهة الجمهور.
وقام اللاعب بنشر صورة عير "إنستغرام" صنعها الجمهور لتشبيه احتفاله باحتفال النجم الإنجليزي.
ويخوض دي ليون ثاني مباراة دولية في مسيرته بعدما شارك في لقاء السلفادور، يوم الخميس الماضي، الذي انتهى بالتعادل دون أهداف في الجولة الثانية من المجموعة السادسة بالتصفيات.
ولمع اسم جيرمي دي ليون بعدما تمسك الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد باصطحابه مع رحلات النادي الإسباني لمبارياته الخارجية في دوري أبطال أوروبا، رغم عدم تسجيله في قائمة البطولة.
وسافر اللاعب الشاب مع ريال مدريد في رحلة إنجلترا لخوض مواجهة الإياب ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب ربع النهائي، بجانب رحلة ألمانيا لخوض لقاء بايرن ميونخ الألماني في نصف النهائي.
وظهر دي ليون ضمن البعثة المسافرة إلى لندن، لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا في ويمبلي أمام دورتموند.
وكان اللاعب الشاب تميمة الحظ بالنسبة لأنشيلوتي، وتوج ريال مدريد باللقب، وقام اللاعب القادم من بورتوريكو برفع كأس دوري أبطال أوروبا أمام الجماهير.