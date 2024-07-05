هل يشعر سلوت بالقلق بشأن خلافة يورغن كلوب في ليفربول؟

قال الهولندي آرني سلوت، مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، إنه لا يشعر بالقلق بشأن خلافته ليورغن كلوب، لكنه سعيد بالبناء على ما حققه المدرب السابق.

وفاز ليفربول تقريبا بكل الألقاب الكبرى خلال فترة كلوب التي استمرت لمدة تسعة أعوام، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، وقال سلوت إنه معجب بثقافة الفوز التي غرسها داخل الفريق.

وقال سلوت للصحفيين في أول مؤتمر صحفي له مدربا لليفربول: "عندما وصل كلوب قال إنه شخص عادي، لكن ما جعله مميزا هو الانطباع الذي تركه خلفه".

وأضاف: "نعم، لقد ترك فراغا كبيرا يصعب ملؤه، ولكن يمكنك أيضا النظر إلى الأمر بطريقة أخرى، أتولى مقاليد فريق يتمتع بثقافة الفوز، وسبق أن أظهر الفريق الماضي قدرته على الفوز بالألقاب".

وقال سلوت، الذي فاز بلقب الدوري الهولندي مع فينوورد عام 2023، إنه لا يستهدف إجراء تغييرات شاملة في النادي، لكنه استغرق بعض الوقت للبحث عن المجالات التي تحتاج إلى تطوير قبل الوصول إلى أنفيلد.

وواصل: "إنه عمل جماعي، هناك الكثير من الأشخاص الذين يمكنهم إبداء آرائهم. هذه الطريقة التي عملت بها في السنوات الأخيرة، وأحب العمل بها لأكون صادقا".

وأضاف: "أشعر أنني محظوظ لأنني انضممت إلى ناد لا تتم فيه عادة الكثير من الصفقات، أتوقع أن الإدارة ستحتفظ بأكبر عدد من لاعبينا. ومن الآن فصاعدا لا يمكننا فعل شيء سوى البناء".