أسرار جديدة خلف بيان ريال مدريد بشأن مبابي
كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، تفاصيل جديدة حول السر وراء بيان نادي ريال مدريد المفاجئ حول كيليان مبابي الذي أصدره، يوم السبت الماضي.
وأصدر ريال مدريد بيانا حول مبابي أكد خلاله أنه لم يتفاوض مع مبابي كما زعمت وسائل إعلام عديدة.
وشدد ريال مدريد في بيانه على أن مبابي لاعب في باريس سان جيرمان، إذ مازال عقده ساريا حتى نهاية الموسم الجاري.
ولا يحق لأي ناد التفاوض مع كيليان مبابي قبل يناير المقبل، وإلا قد يتسبب الأمر في عقوبات على النادي واللاعب.
وتقول ماركا إن ريال مدريد كان بصدد إصدار بيان مماثل الصيف الماضي في خضم أزمة اللاعب مع نادي باريس سان جيرمان إبان منعه من المشاركة في تدريبات الفريق.
السبب الرئيس
وشددت ماركا على أن السبب الرئيس حول بيان ريال مدريد هو أن وسائل الإعلام بدأت في التحدث عن عقد مبابي مع ريال مدريد ومسألة راتبه الذي سيتقاضاه مع الفريق.
ويرى ريال مدريد أن ذلك الأمر سيؤثر على تماسك غرفة خلع الملابس بعدما حقق النادي تقدما كبيرا في ذلك الملف خلال السنوات الأخيرة بالتخلص من اللاعبين ذوي العقود الكبيرة.
كانت وسائل إعلام قد أشارت إلى أن مبابي سيحصل على 37 مليون يورو في العام الواحد من ريال.
وحسب ماركا فإن الريال قرر نفي التفاوض مع اللاعب؛ لإنهاء الجدل حول الأمر ومنح الهدوء مجددا لغرفة خلع الملابس والحفاظ على تماسك اللاعبين الذين يتمتعون بعلاقات قوية في السنوات الأخيرة.