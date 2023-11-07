أسرار جديدة خلف بيان ريال مدريد بشأن مبابي

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، تفاصيل جديدة حول السر وراء بيان نادي ريال مدريد المفاجئ حول كيليان مبابي الذي أصدره، يوم السبت الماضي.

وأصدر ريال مدريد بيانا حول مبابي أكد خلاله أنه لم يتفاوض مع مبابي كما زعمت وسائل إعلام عديدة.

وشدد ريال مدريد في بيانه على أن مبابي لاعب في باريس سان جيرمان، إذ مازال عقده ساريا حتى نهاية الموسم الجاري.