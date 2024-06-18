رسالة مؤثرة لنجم الوداد المغربي بعد إعلان رحيله عن النادي

أعلن إسماعيل الحداد، مهاجم فريق الوداد المغربي رسميا رحيله عن النادي بعد 3 أيام من نهاية سباق الدوري الممتاز.

وودع الحداد جماهير الوداد برسالة نشرها عبر صفحته الشخصية في منصة "إنستغرام"، قال فيها إنه عاد للفريق في ظروف صعبة وكان يأمل أن يقدم الإضافة، لكن الموسم الماضي كان صعبا على الجميع، وفق تقديره.

وتابع الحداد (33 عاما): "أولا أعتذر للجمهور الودادي العريض، أنا أول اللاعبين الذين يتحملون المسؤولية لأننا لم ندخل الفرحة على هؤلاء المشجعين خلال الموسم الماضي مثلما تعودنا على ذلك في السنوات العشر الأخيرة.. أريد أن أودع العائلة الودادية لأن هذا الموسم كان الأخير لي مع النادي العظيم، ومنذ هذا اليوم سأكون مشجعا للنادي، مثلما كنت دائما”.

وتقدم اسماعيل الحداد بالشكر لجميع مكونات الوداد المغربي بمن فيهم الجماهير التي اعتبرها الداعم رقم واحد له، إلى جانب المدربين وكل أعضاء الجهاز الفني الذي عملوا خلال فترة وجوده في النادي.

وأكد الحداد الذي توج مع الوداد بدوري أبطال إفريقيا في 2017 و2022، أن فريقه سيعود أقوى في السنوات القادمة سواء محليا أو قاريا.

ويعد الحداد ثاني لاعب يغادر الوداد بشكل رسمي، بعدما أعلن محمد أوناجم رحيله عن الفريق بعد نهاية الموسم.

وقدم الوداد المغربي بطل الدوري الممتاز في 22 مناسبة، وبطل إفريقيا 3 مرات موسما صعبا جدا أنهاه في المركز الخامس للدوري، وتزامن ذلك مع أعنف أزمة مالية وإدارية تخللها اعتقال رئيسه سعيد الناصيري في يناير الماضي؛ بسبب شبهات تورطه في الاتجار وحيازة المخدرات، وغسيل الأموال.