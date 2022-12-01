ميسي يرفض مصافحة ليفاندوفسكي (فيديو)

وفازت الأرجنتين 2-صفر على بولندا بفضل هدفين في الشوط الثاني في ختام منافسات المجموعة الثالثة، ليتأهل المنتخبان معًا إلى دور الستة عشر في كأس العالم لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

وسجل أليكسيس ماك أليستر الهدف الأول بعد الاستراحة بدقيقة واحدة، وأضاف خوليان ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة 67، لتنجح الأرجنتين في تعويض إهدار ليونيل ميسي ركلة جزاء في الشوط الأول.

وأصبح رصيد الأرجنتين ست نقاط من 3 مباريات وانتزعت صدارة المجموعة بعد التعافي من الخسارة 2-1 أمام السعودية في الجولة الافتتاحية، في واحدة من كبرى المفاجآت في تاريخ البطولة.

وتجمد رصيد بولندا عند 4 نقاط لكنها انتزعت المركز الثاني وضمنت التأهل بفارق هدف واحد عن المكسيك صاحبة المركز الثالث التي تملك الرصيد ذاته بالفوز 2-1 على السعودية متذيلة الترتيب.

وستلعب الأرجنتين في دور الستة عشر مع أستراليا صاحبة المركز الثاني في المجموعة الرابعة، وتلعب بولندا مع فرنسا حاملة اللقب.