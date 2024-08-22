رد مهاب ياسر، لاعب الزمالك، على واقعة إلقاء قميص التدريبات عقب تبديله في لقاء طلائع الجيش مساء أمس الأربعاء في ثمن نهائي كأس مصر.

وودع الزمالك منافسات ثمن نهائي كأس مصر على يد طلائع الجيش بعد الخسارة بنتيجة 3-5 بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 1-1 في الوقت الأصلي والإضافي.

وانتشر مقطع فيديو لمهاب ياسر بعد تبديله في لقاء طلائع الجيش وهو يلقي قميص التدريبات أرضًا؛ تعبيرًا عن غضبه بسبب التبديل.

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ورد مهاب ياسر على هذه الواقعة عبر حسابه بموقع إنستغرام قائلًا: "خرجت من المباراة وأنا في حالة حزن بسبب استبدالي؛ لأنني أريد المشاركة ومساعدة فريقه على تحقيق الفوز".

وأضاف: "عندما استبدلني المدرب لم أكن عصبيًّا، ولم ألقِ قميصي، ولم أرفض مصافحة أحد، بل بالعكس كنت جالسًا على مقاعد البدلاء بقميصي الذي لعبت به".

وواصل: "ألقيت زجاجة مياه فعلًا وأي شيء بجواري، ولكن ليس الغرض بنفسه الذي يدور في بال بعضهم".

وأكمل قائلًا:" أنتم تبحثون عن المشاكل ولم أقصد ما دار في خيال بعضهم، ولو فهمتم ذلك فهذا أمر يرجع إليكم".

وانضم مهاب ياسر إلى الزمالك قادمًا من الداخلية في شهر يناير الماضي.