رونالدو كلمة السر.. لماذا قدم جواو فيليكس "مباراة العمر" أمام الاتحاد؟ (فيديو)

حتى لحظة تسجيله هدف فوز النصر في مرمى الاتحاد، لم يكن جواو فيليكس يقدم الأداء المتوقع منه داخل أرض الملعب، إلى أن منحه أسطورة الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو ما يمكن وصفه بـ "قبلة الحياة".

رونالدو لم يفكر في نفسه ولا في زيادة رصيده من الأهداف بعدما انفرد بحارس مرمى الاتحاد، بل فضل تمرير الكرة إلى جواو فيليكس، الذي لم يجد الحارس أمامه ليسجل هدف الانتصار ويمنح فريقه بطاقة التأهل إلى النهائي.

أخبار ذات علاقة أطاحت بالاتحاد.. 5 سمات مرعبة لنصر كريستيانو رونالدو وجيسوس

هذه ليست المرة الأولى التي يفعل فيها رونالدو ذلك؛ فقد منح مرارًا وتكرارًا ركلات جزاء لزملائه مثل ساديو ماني ليتمكنوا من استعادة مستواهم والثقة بأنفسهم، وحتى مع منتخب البرتغال ساعد زملاءه على تقديم أفضل ما لديهم.

أخبار ذات علاقة سر اللقطة المثيرة.. جيسوس يستقبل كريستيانو رونالدو بقبلة وعناق (فيديو)

وبعد هدفه الأول، قدم جواو فيليكس ملحمة كروية استثنائية وسجل هدفه الثاني، لكن تم إلغاؤه بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

يعود الفضل في تألق جواو فيليكس إلى كريستيانو رونالدو، الذي جعل من الظهور الأول لمواطنه ظهورًا استثنائيًا، وقاده نحو نهائي كأس السوبر السعودي.

ورغم النقص العددي منذ الدقيقة 25 بعد طرد السنغالي ساديو ماني، أظهر النصر شخصية البطل وتمكّن من قلب الطاولة على الاتحاد، محققًا فوزًا ثمينًا بنتيجة (2-1) والتأهل للمباراة النهائية.

أخبار ذات علاقة رجل مباراة النصر والاتحاد في السوبر السعودي

وفي النهائي المرتقب، ينتظر النصر مواجهة الفائز من مباراة القادسية والأهلي المقررة غدًا، في صراع محتدم على اللقب.