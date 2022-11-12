تأجيل قرار العقوبات ضد ليفاندوفسكي وبيكيه بعد طردهما خلال مباراة برشلونة وأوساسونا

أجلت لجنة المنافسة في الاتحاد الإسباني قرارها بشأن إيقاف نجمي برشلونة روبرت ليفاندوفسكي وجيرارد بيكيه بعد طردهما خلال الفوز الصعب على أوساسونا، يوم الثلاثاء الماضي.

وحول بيدري ورافينيا تأخر برشلونة بهدف إلى فوز 2-1 على مضيفه أوساسونا في الليغا، يوم الثلاثاء الماضي، بعد طرد ليفاندوفسكي في الشوط الأول بعد حصوله على إنذارين.

وهذا هو الطرد الثاني في مسيرته ليفاندوفسكي وجاء بعد نحو 10 أعوام من طرده في الدوري الألماني مع فريقه السابق بروسيا دورتموند في مواجهة هامبورغ في فبراير/ شباط 2013.

كما طُرد المدافع المخضرم جيرارد بيكيه، الذي كان يجلس على مقاعد البدلاء، بعد اعتراضه على الحكم وذلك في مبارياته الأخيرة مع النادي الكتالوني.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن لجنة المسابقات في الاتحاد أجلت قرارها بشأن إيقاف اللاعبين على الرغم من استدعاء الأعضاء الثلاثة للجنة، يوم الجمعة، إلا أن العقوبات التي قد تؤثر على مباراة كأس الملك المقبلة ستأتي تأجل بحثها واتخاذ قرار بشأنها.

وهذا الأمر لا يقتصر فقط على برشلونة بل ينطبق الأمر على الفرق الثلاثة الأخرى في كأس السوبر الإسباني والتي لن تشارك في الجولة الأولى من مباريات الكأس. لذلك سيتعين علينا انتظار الاجتماع المقبل للجنة لمعرفة ما سيحدث بشأن إعلان عقوبات لجنة المنافسة.

وسيتعين علينا الانتظار لمعرفة العقوبة التي فرضت على المهاجم البولندي بعد أن سجل الحكم جيل مانزانو رد فعله على رؤية البطاقة الصفراء الثانية وطرده، "حيث قام اللاعب مرتين بإيماءة عدم الموافقة على قرار الحكم والتي تتكون من وضع إصبعه على أنفه، ثم توجيه إبهامه نحو الحكم وأمام الحاكم الرابع".

ومن المتوقع غياب ليفاندوفسكي عن ديربي كتالونيا أمام إسبانيول، في 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وسيغيب المهاجم البولندي عن مباراتين أخريين لتجاهله الحكم وفقًا للمادة 124 والتي تنص على ما يلي: "مخاطبة الحكام أو المديرين أو السلطات الرياضية بعبارات أو مواقف ازدراء أو استخفاف شريطة ألا يشكل الإجراء خطورة أكبر. وسيعاقب عليها بالإيقاف من مباراتين إلى 3 مباريات أو لمدة تصل إلى شهر واحد" وفي هذه الحالة تصل العقوبة إلى 3 مباريات.

ولكن هناك أيضًا آخرين اعتبروا رد الفعل للمهاجم البولندي مخالفًا، وفي هذه الحالة سيكون الإيقاف لمدة مباراة واحدة أخرى مما يعني إيقافه 4 مباريات".

وفي حال إقرار الإيقاف لن ينسحب ذلك على مباريات الكأس التي يبدأها برشلونة في الأيام الأولى من شهر يناير المقبل.

هذا يعني أن ليفاندوفسكي سيغيب بالتأكيد عن ديربي كتالونيا، في نهاية العام 2022، وبعد كأس العالم. لكن في الوقت الحالي، وما لم تعاقبه اللجنة فقط بسبب الطرد، فإنه معرض للغياب عن مباراة أتلتيكو مدريد في متروبوليتانو المقرر إجراؤها في الأسبوع الأول من شهر يناير.

عقوبة بيكيه

ونفس الشيء يحدث مع بيكيه وعقوبته. من ناحية أخرى، هناك مباراة جزاء طرده، والتي وصفها جيل مانزانو كما يلي: "في الدقيقة 45 ، تم طرد اللاعب (3) بيكيه للسبب التالي: بمجرد انتهاء الشوط الأول وأثناء دخولي لغرفة خلع الملابس خاطبني بالعبارات التالية: "هل رأيت أي زاوية أعطتنا إياها؟ أنت الحكم الذي خدعنا".

ولكن في رد الفعل اللاحق بعد طرده قال الحكم عن بيكيه "بمجرد إبلاغ مندوب النادي بطرد هذا اللاعب، استمر في تكرار نفس العبارات السابقة، واضطر طاقم العمل في فريقه إلى إحضاره إلى غرفة خلع الملابس الخاصة به وواصل كلماته اللاذعة".

وقد تصل عقوبة بيكيه إلى الإيقاف 6 مباريات لكنه لن يلتزم بها أبدًا لاعتزاله، ولكن حيث سيتعين على نادي برشلونة مواجهة الغرامة المالية.