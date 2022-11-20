الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا.. هاري كين يريد تحطيم رقم واين روني في أسرع وقت
قال هاري كين إنه يأمل بتحطيم الرقم القياسي المسجل باسم واين روني كأفضل هداف في تاريخ منتخب إنجلترا "في أسرع وقت ممكن"، مع استعداد المهاجم لقيادة بلاده في مباراتها الافتتاحية في المجموعة الثانية بكأس العالم لكرة القدم ضد إيران، غدًا الإثنين.
ويحتاج كين، الذي فاز بالحذاء الذهبي لهداف البطولة قبل 4 سنوات في روسيا عندما تأهلت إنجلترا إلى نصف النهائي، لهدفين من أجل معادلة رقم روني الذي سجل 53 هدفًا دوليًا، وستتوقع غالبية الجماهير أن يفعل ذلك في قطر.
وتعتمد إنجلترا بقيادة المدرب غاريث ساوثغيت بشكل كبير على مهاجم توتنهام هوتسبير في تسجيل الأهداف، وفي الواقع يمكن القول إن آمال إنجلترا في الوصول لأدوار متقدمة متوقفة على قدرة كين على الحفاظ على معدل تسجيله المذهل للأهداف.
وقال كين، الذي سجل 51 هدفًا في 75 مباراة دولية، للصحفيين قبل أول مواجهة لإنجلترا في تاريخها ضد إيران: "آمل (أن أكسر الرقم القياسي) في أقرب وقت ممكن".
وأضاف: "أعلم أن (فرصة كسر الرقم) موجودة، وأعلم أن الناس سيتحدثون عنها، ولكنني أحب التركيز على المباريات فقط، وأعلم أنه مع الفريق الذي نملكه سنخلق فرصًا، وأنا بحاجة فقط لأكون مستعدًا لتلك (الفرص) التي ستأتي في طريقي".
وتابع كين: "كنت محظوظًا بما يكفي للعب مع وين، كان لاعبًا كبيرًا، وكنت أتطلع إليه، وشاهدته يلعب في البطولات الكبرى، وإنه لشرف كبير لي أن أكون قريبًا منه في عدد الأهداف".
وسجل كين 6 أهداف في كأس العالم 2018 في روسيا، عندما توقفت مسيرة إنجلترا أمام كرواتيا في الدور قبل النهائي.
ويعلم اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا أن هذه البطولة قد تعد أفضل فرصة له لتحقيق ما لم يحققه أي قائد لإنجلترا في كأس العالم منذ أن رفع بوبي مور الكأس العام 1966.
وقال كين: "بالطبع لا يمكنك التعامل مع أي شيء في كرة القدم كأمر مسلّم به، وبالتأكيد كنت محظوظًا بما يكفي للعب في كأس العالم 2018، "وخضت تجربة رائعة في بطولة رائعة".
وأتم: "أتطلع حقًا لهذه البطولة، لدينا المزيج الجيد حقًا بين الخبرة والشباب، ومن يدري أين سأكون في غضون 4 سنوات، لذا فالأمر (متعلق) بالوقت الحالي".
وأكد ساوثغيت أن لاعب الوسط جيمس ماديسون لن يكون متاحًا لمباراة الإثنين على استاد خليفة الدولي بسبب عدم قدرة لاعب ليستر سيتي على المران بسبب إصابة في الركبة.
وسيغيب كايل ووكر عن المباراة على الرغم من أن ساوثغيت قال إن مدافع مانشستر سيتي كان يتدرب مع الفريق وعلى وشك العودة للمباريات.
وستمثل إيران، التي تحتل المركز الـ20 في تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا)، اختبارًا صعبًا لإنجلترا التي لم تنتصر في آخر 6 مباريات رسمية، وقال ساوثغيت إن الصبر سيكون مطلوبًا أمام فريق المدرب كارلوس كيروش.
وقال: "نحن نحترم المنافس، ونعلم أن تحت قيادة كارلوس في كأس العالم الماضية كان الفريق منظمًا للغاية ضد منافسين كبار، وكان من الصعب اللعب ضده، نحن جاهزون للتحدي القوي".