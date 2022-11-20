الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا.. هاري كين يريد تحطيم رقم واين روني في أسرع وقت

قال هاري كين إنه يأمل بتحطيم الرقم القياسي المسجل باسم واين روني كأفضل هداف في تاريخ منتخب إنجلترا "في أسرع وقت ممكن"، مع استعداد المهاجم لقيادة بلاده في مباراتها الافتتاحية في المجموعة الثانية بكأس العالم لكرة القدم ضد إيران، غدًا الإثنين.

ويحتاج كين، الذي فاز بالحذاء الذهبي لهداف البطولة قبل 4 سنوات في روسيا عندما تأهلت إنجلترا إلى نصف النهائي، لهدفين من أجل معادلة رقم روني الذي سجل 53 هدفًا دوليًا، وستتوقع غالبية الجماهير أن يفعل ذلك في قطر.