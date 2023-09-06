تقرير: الشباب يتوصل لاتفاق نهائي مع رومارينيو مهاجم الاتحاد
قالت قنوات شركة الرياضة السعودية (SSC) إن نادي الشباب السعودي توصل لاتفاق نهائي مع البرازيلي رومارينيو؛ للانتقال إلى صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وكانت بعض التقارير تشير إلى أن الاتحاد يرغب في التخلص من رومارينيو للتعاقد مع أحد المدافعين سيرجيو راموس، أو جوستافو غوميز من بالميراس البرازيلي.
وأكد الإعلامي عبدالرحمن الحميدي، المذيع بشبكة شركة الرياضة السعودية (SSC)، أن نادي الشباب توصل لاتفاق نهائي مع اللاعب البرازيلي.
وقال الحميدي نقلا عن مصادر إن "إدارة الشباب توصلت إلى اتفاق نهائي مع رومارينيو لاعب الاتحاد، واللاعب ينتظر المخالصة من فريقه".
ويعد رومارينيو أحد العناصر التي يعتمد عليها نونو سانتو مدرب الاتحاد، حيث لعب معه المباريات الثلاث الماضية في دوري روشن، وساهم في حصد فريقه للعلامة الكاملة حتى الآن.
وكان سانتو قد كشف عن أمنيته بمنح لاعبه رومارينيو الجواز السعودي، مما يتيح قيده كلاعب محلي في سجل لاعبي نادي الاتحاد.
وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية في السعودية يوم 7 سبتمبر الجاري.
ونشط نادي الشباب في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات، بعد نجاحه في التعاقد مع الكولومبي غوستافو كويلار والبلجيكي يانيك كاراسكو، وأخيرًا المدافع المغربي رومان سايس.