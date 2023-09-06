تقرير: الشباب يتوصل لاتفاق نهائي مع رومارينيو مهاجم الاتحاد

وكانت بعض التقارير تشير إلى أن الاتحاد يرغب في التخلص من رومارينيو للتعاقد مع أحد المدافعين سيرجيو راموس، أو جوستافو غوميز من بالميراس البرازيلي.

وأكد الإعلامي عبدالرحمن الحميدي، المذيع بشبكة شركة الرياضة السعودية (SSC)، أن نادي الشباب توصل لاتفاق نهائي مع اللاعب البرازيلي.

وقال الحميدي نقلا عن مصادر إن "إدارة الشباب توصلت إلى اتفاق نهائي مع رومارينيو لاعب الاتحاد، واللاعب ينتظر المخالصة من فريقه".