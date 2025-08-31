تصريح لافت.. أجمل لاعبة في العالم تغازل مبابي

كتب – نور الدين ميفراني

أثارت اللاعبة السويسرية أليشا ليمان، مهاجمة فريق كومو الإيطالي، جدلا جديدا بتصريحات حول اللاعب الذي يمكنه خلافة النجمين العالميين الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي.

ورغم تأكيدها أن كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي يمتلكان إرثًا يستحق الثناء، كانت أليشا ليمان واضحة تمامًا في رأيها، حيث قالت: "هناك بالفعل لاعبٌ يستحق أن يكون خليفةً لهما على قمة كرة القدم العالمية".

وقالت أليشا ليمان البالغة من العمر 26 عاما: "إذا اعتزل ميسي وكريستيانو، أعتقد أن كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، سيحل محلهما لأنني أعتقد أنه يتمتع بإمكانيات هائلة، إنه لاعب مذهل، سريع، ويمتلك موهبة لا يمتلكها الكثير من اللاعبين، لذا أعتقد أنه سيكون بمثابة ميسي أو رونالدو التالي".

رغم أن النجم الفرنسي كيليان مبابي لم يفز بجائزة الكرة الذهبية بعد، فإن لاعبة كومو الإيطالي، اختارته مرشحها المفضل لاعتلاء عرش ليونيل ميسي ورونالدو كرة القدم العالمية.

وانتقلت أليشا التي يتم وصفها بأنها أجمل لاعبة كرة قدم في العالم، إلى صفوف كومو بعد سنة واحدة قضتها مع يوفنتوس.

ومع يوفنتوس فازت أليشا ليمان بلقبي الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا، كما سجلت في موسم واحد مع "اليوفي" 19 هدفًا وقدمت 10 تمريرات حاسمة.

وأثار انتقال اللاعبة البالغة من العمر 26 عامًا من يوفنتوس إلى كومو دهشة الجميع، خاصة بعدما انضمت لأحد أندية النصف الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي.

وقالت أليشا ليمان عن أسباب انتقالها إلى كومو: "إنه ناد مستقل يركز بشكل كامل على كرة القدم النسائية وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لي".

وأضافت: "منذ البداية أدركت أنه ليس مجرد فريق عادي، إنه مشروع ذو هدف ورؤية حقيقية لذا كان الانتقال إلى نادي كومو للسيدات قرارا صائبا".

وتمتلك أليشا ليمان أكثر من 16 مليون متابع على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".