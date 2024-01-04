هل نجحت إستراتيجية أنشيلوتي مع ريال مدريد؟

تحدثت صحيفة "سبورت" عن إستراتيجية كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد، متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ووفقًا للصحيفة فإن أنشيلوتي الذي نشأ في كرة القدم الإيطالية، حيث عدم تلقي الأهداف هو النمط الذي تعتمد عليه الانتصارات.

وأوضحت أن جهود أنشيلوتي موجهة في هذا الاتجاه، لتعليم لاعبيه أن العمل دون الكرة يصنع الفريق البطل.

وأشارت "سبورت" إلى أن ريال مدريد يدافع ككتلة، ويتحرك حول الكرة ويعمل وفق مقولة "الدفاع الجيد هو مفتاح كل شيء".

وجاء تقرير الصحيفة بعد فوز ريال مدريد بنتيجة 1/0 على ضيفه ريال مايوركا أمس الأربعاء في الجولة الـ19 من الدوري الإسباني، وجاء الهدف بتوقيع المدافع أنطونيو روديغر.