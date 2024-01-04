هل نجحت إستراتيجية أنشيلوتي مع ريال مدريد؟
تحدثت صحيفة "سبورت" عن إستراتيجية كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد، متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني.
ووفقًا للصحيفة فإن أنشيلوتي الذي نشأ في كرة القدم الإيطالية، حيث عدم تلقي الأهداف هو النمط الذي تعتمد عليه الانتصارات.
وأوضحت أن جهود أنشيلوتي موجهة في هذا الاتجاه، لتعليم لاعبيه أن العمل دون الكرة يصنع الفريق البطل.
وأشارت "سبورت" إلى أن ريال مدريد يدافع ككتلة، ويتحرك حول الكرة ويعمل وفق مقولة "الدفاع الجيد هو مفتاح كل شيء".
وجاء تقرير الصحيفة بعد فوز ريال مدريد بنتيجة 1/0 على ضيفه ريال مايوركا أمس الأربعاء في الجولة الـ19 من الدوري الإسباني، وجاء الهدف بتوقيع المدافع أنطونيو روديغر.
وحتى الآن، يحقق أنشيلوتي مع ريال مدريد هدفه، إذ تلقت شباك الفريق 11 هدفًا فقط في 19 مباراة في الليغا ليتوج بطلًا للشتاء.
وذكرت الصحيفة أن ريال مدريد لم يتلق أهدافًا في أكثر من نصف مباريات الليغا الموسم الحالي (10 مباريات)، رغم أن الفريق اعتمد على 3 حراس هذا الموسم هم: كورتوا ولونين وكيبا.
ومن الغريب أن المعادلة لم تنجح في دوري أبطال أوروبا، إذ تلقت شباك ريال مدريد 7 أهداف في 6 مباريات في دور المجموعات، لكنَّ لاعبي ريال مدريد سجلوا 16 هدفًا، وحقق الفوز في جميع المباريات ليحصد العلامة الكاملة (18 نقطة).
إصابات خطيرة
ولم يبدأ ريال مدريد الموسم بشكل جيد بسبب إصابة تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي للاعبين.
وبحسب "سبورت" فإن كورتوا وميليتاو تركا فراغًا اعتقد كثيرون أنه سيشكل عبئًا صعبًا على فريق هجومي.
ومع ذلك، وجد أنشيلوتي في أنطونيو روديغر البديل المثالي لميليتاو، في حين عوّض كيبا غياب كورتوا.
وفي 25 مباراة لريال مدريد هذا الموسم بواقع 19 مباراة في الدوري الإسباني و6 مباريات في دوري أبطال أوروبا، لعب لونين 10 مباريات تلقت شباكه 6 أهداف، وحافظ على نظافة الشباك 5 مرات.
في حين شارك كيبا أساسيًّا في 15 مباراة مع ريال مدريد، تلقت شباكه 12 هدفًا، وحافظ على نظافة الشباك 7 مرات.
روديغر ولوكاس وفران غارسيا
وكان دفاع أنشيلوتي الأساسي ولا يزال ضحية للإصابات هذا الموسم، إذ تعرض ميليتاو لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في الجولة الأولى أمام أتلتيك بلباو.
وسقط ديفيد ألابا قبل أسابيع بإصابته بقطع في الرباط الصليبي أيضًا، واعتمد أنشيلوتي على روديغر وناتشو، وأوريلين تشواميني كمدافع خامس.
كما لم يسلم داني كارفاخال، وتعرض للإصابة مرتين، وغاب عن ست مباريات، وغاب فيرلاند ميندي أيضًا عن ست مباريات بسبب إصابتين.
وبعيدًا عن الأسماء، نجح أنشيلوتي في توعية لاعبيه بأنهم جميعًا مدافعون، بدءًا من المهاجمين.
ويبدو أن خطة المدرب الإيطالي تنجح حتى الآن فالفريق يتصدر جدول ترتيب الليغا، مع جيرونا، ولكل منهما 48 نقطة، وتأهل ريال مدريد بالعلامة الكاملة لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.