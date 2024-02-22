موعد مباراتي النصر والعين في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

وكان قائد البرتغال رونالدو قد سجل الهدف الوحيد في فوز النصر بمباراة الذهاب.

كما حقق فريق الكرة الأول بنادي العين الإماراتي، فوزًا دراميًا على ناساف الأوزباكستاني، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

ويلعب فريق المدرب لويس كاسترو مع العين الإماراتي في الدور المقبل.

ولم يسبق للنصر الفوز بدوري أبطال آسيا من قبل.