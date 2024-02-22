موعد مباراتي النصر والعين في ربع نهائي دوري أبطال آسيا
ضرب نادي النصر السعودي، موعدًا مع العين الإماراتي، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد فوزه 2/ صفر على ضيفه الفيحاء في مواجهة سعودية خالصة، اليوم الأربعاء.
وكان قائد البرتغال رونالدو قد سجل الهدف الوحيد في فوز النصر بمباراة الذهاب.
كما حقق فريق الكرة الأول بنادي العين الإماراتي، فوزًا دراميًا على ناساف الأوزباكستاني، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.
ويلعب فريق المدرب لويس كاسترو مع العين الإماراتي في الدور المقبل.
ولم يسبق للنصر الفوز بدوري أبطال آسيا من قبل.
موعد مباراتي النصر والعين
مباراة الذهاب بين النصر والعين ستكون، يوم 4 مارس المقبل، وستقام على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.
وتقام مباراة الإياب، يوم 11 مارس المقبل، على ملعب الأول بارك.