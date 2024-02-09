مشادة بروزوفيتش مع علي البليهي (فيديو)

وكان النصر بحاجة للتعادل أو الفوز للتتويج بكأس موسم الرياض لكنه خسر أمام الهلال.

وفاز الهلال بكأس موسم الرياض عقب فوزه 2/0 على النصر في ثالث مباريات البطولة.

وحقق الهلال الفوز على إنتر ميامي والنصر، في حين فاز النصر على إنتر ميامي وخسر من الزعيم.

وسيلتقي الفريقان مجددا في مايو المقبل في قمة مباريات الجولة الـ32 من الدوري السعودي علما أن الهلال فاز في الجولة الـ16 بنتيجة 3/0 في ديسمبر الماضي.

ويستمر التنافس بين الفريقين في الدوري السعودي حيث يتصدر الهلال جدول ترتيب المسابقة برصيد 53 نقطة من 19 مباراة ويتقدم بـ7 نقاط عن النصر الثاني مع تبقي 15 جولة على النهاية.