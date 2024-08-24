يبدأ الهلال موسمه في الدوري السعودي بمواجهة الأخدود في الجولة الأولى من البطولة، على ملعب الأخير، راغبًا في الاستمرار بحصد نجاحاته المحلية المستمرة منذ الموسم الماضي.

ويدخل الهلال الموسم وأمامه مجموعة من التحديات، سيكون عليه تجاوزها حتى يستطيع الاستمرار في حصد النجاحات.

ما هي تلك التحديات؟ وكيف يمكن للهلال تجاوزها؟ ذلك ما نستعرضه في التقرير التالي.

استمرار سلسلة اللاهزيمة المحلية

حقق الهلال الفوز بكأس السوبر السعودي على حساب النصر، وخلال تلك البطولة استطاع أن يصل للمباراة رقم 45 محليًا من دون أية خسارة.

تنقسم تلك المباريات إلى 36 مباراة في بطولة الدوري، وخمس في الكأس، بالإضافة إلى أربع مباريات في السوبر.

وعلى الهلال ألا يتعرض لأي هزيمة خلال الأشهر المقبلة، حتى يحافظ على تلك السلسلة من دون كسرها.

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التصدي لخطورة المنافسين الجدد

كان الهلال في الموسم الماضي يواجه منافسة أحادية من قبل النصر، الوحيد الذي كان يستطيع أن يوقف الزعيم، ومع ذلك لم يحدث ذلك أبدًا.

الآن، وفي الموسم الجديد، يجد الهلال منافسين جددا، بالتحديد من الثنائي الأهلي والاتحاد، اللذين يدخلان الموسم بمؤشرات مبشرة للغاية.

ظهر "الراقي" بشكل جيد للغاية بفترة الإعداد للموسم الجديد، وفي مباراته الأولى بالدوري أمام العروبة حقق الفوز بهدفين نظيفين، وبأداء طيب.

أما الاتحاد، فقد نجح خلال سوق الانتقالات في دعم نفسه بعدة أسماء قوية، على رأسهم موسى ديابي الجناح الفرنسي، والجزائري حسام عوار، ويبدو أنه في الطريق لضم المزيد من الصفقات في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات هو والأهلي.

ستكون ثنائية الأهلي والاتحاد رقمًا مهمًا في عملية التنافس مع الهلال في الموسم الجديد، وسيكون على الزعيم الحذر منهما.

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سرعة تعويض سعود عبد الحميد

أكدت تقارير صحفية عديدة أن الهلال وافق أخيرًا على احتراف سعود عبد الحميد، وأن الظهير الخاص بالزعيم سينضم لروما الإيطالي في وقت قريب.

لهذا سيكون على الفريق سرعة تعويض رحيل النجم السعودي، وهذا لا يعني ضم لاعب بديل وينتهي الأمر، بل هو أكثر عمقًا من ذلك، فالهلال بالفعل قريب من ضم جواو كانسيلو من مانشستر سيتي.

سيكون التعويض بإدماج ذلك اللاعب سريعًا، ومنحه التسهيلات جميعها حتى يتأقلم بسرعة في صفوف الفريق، ويستطيع التألق وتقديم أفضل ما لديه فنيًا.

الحذر من القادمين من الخلف

دائمًا يكون مشوار تحقيق أي لقب دوري طويلا للغاية، ولا يهم إذا كنت كفريق بطل تلعب أمام أحد منافسيك على البطولة أو أحد فرق القاع.

لهذا بالتحديد، سيكون على الهلال الحذر من الفرق القادمة من الخلف، مثل التعاون والشباب والاتفاق، والصاعد أخيرًا القادسية.