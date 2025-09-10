ظهور صادم لعمر مرموش بعد وصوله مع بعثة منتخب مصر (صور)

أثار الدولي المصري عمر مرموش، نجم فريق مانشستر سيتي، الشكوك حول إمكانية لحاقه بمباريات فريقه المقبلة، التي سيكون أولها ديربي مانشستر، الأحد المقبل، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وتعرض مرموش لإصابة قوية مع المنتخب المصري في مواجهة بوركينا فاسو، التي جمعت المنتخبين، أمس الثلاثاء، وانتهى اللقاء بنتيجة التعادل السلبي، في إطار الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

وخرج مرموش من بداية المباراة متأثرًا بالإصابة، ليشارك بدلًا منه أسامة فيصل، إلا أنه، وبعد وصول اللاعب رفقة بعثة منتخب مصر، صباح اليوم الأربعاء، ظهر جناح فريق مانشستر سيتي متكئا على عكازين ويضع دعامة حول ركبته، الأمر الذي صدم عشاق الفريق الإنجليزي بشأن مدى قوة الإصابة ومدة غياب اللاعب.

وكان محمد أبو العلا، طبيب المنتخب المصري، قد كشف في تصريحات رسمية عقب المباراة، عن خضوع اللاعب لأشعة طبية فور وصول البعثة إلى القاهرة من أجل تحديد إصابته، التي جاءت مبدئيا بمعاناته بكدمة في أربطة الركبة.

ولا يمر فريق السيتي بفترة جيدة على مستوى النتائج، فقد تعرض لهزيمتين أمام توتنهام هوتسبير بنتيجة 2-0، ثم من برايتون بنتيجة 2-1.

وكان الانتصار الوحيد الذي حققه الفريق السماوي على حساب فريق وولفرهامبتون في الجولة الأولى بنتيجة 4-0.

ولم يصل محمد صلاح برفقة البعثة، إذ انطلق نحو إنجلترا من بوركينا فاسو مباشرة على متن طائرة خاصة وفرها نادي ليفربول.

وارتفع رصيد منتخب مصر للنقطة 20 في صدارة جدول ترتيب المجموعة بفارق 5 نقاط عن منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

ويتأهل أصحاب المراكز الأولى من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما يلعب أصحاب أفضل مركز ثاني في ملحق مؤهل للبطولة.