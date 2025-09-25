بالحجاب والملابس المحتشمة.. 6 مسلمات يقتحمن عالم كرة القدم من الباب الكبير

كتب - نور الدين ميفراني

ظهر عدة لاعبين ونجوم برفقة عائلاتهم وزوجاتهم في مناسبات وحفلات كبرى، حيث تتحول هذه الحفلات إلى عروض للأزياء والموضة والجمال.

لكن بعض النساء المسلمات ظهرن في حفلات كرة القدم مؤخرًا برفقة أبنائهنَّ بلباس محتشم، محافظات على تقاليدهن، ولاقين اهتمامًا واسعًا، نستعرض أبرزهن في التقرير الآتي:

فاطمة ديمبيلي (والدة عثمان ديمبيلي)

توج النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025 ودعا والدته فاطمة للمسرح، حيث ظهرت باكية معترفة بدورها الكبير في حياته ونجاحه.

وظهرت فاطمة، ذات الأصول الموريتانية، بملابس محتشمة ودون بهرجة في مسرح شاتليه بباريس، محافظة على تقاليدها كامرأة مسلمة.

ريما إيدبوش (زوجة عثمان ديمبيلي)

تُعد المغربية ريما إيدبوش أحد أسباب التحول الكبير في حياة عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، وكانت مساهمة في تغييره من لاعب غير مبالٍ إلى نجم ملتزم بالقمة، وهي لا تَظهر كثيرًا في المناسبات العامة، كونها محافظة على حجابها واحتشامها ولا تَكشِف وجهها نهائيًّا أمام عدسات المصورين والإعلام.

ماجي صادق (زوجة محمد صلاح)

تظهر ماجي صادق، زوجة النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، برفقة زوجها في بضع مناسبات وحفلات لكرة القدم، وهي سيدة محجبة ترتدي لباسًا محتشمًا دائمًا.

وفي سن 21 عامًا، اختار صلاح أن ينهي حياة العزوبية بالزواج من ماجي، حيث أقيم حفل الزفاف في قرية نجريج بمحافظة الغربية، مسقط رأس صلاح، وأنجبت زوجته ابنتهما مكة عام 2014 ثم الابنة الصغرى كيان عام 2020.

بداية التعارف بين صلاح وماجي كانت في المدرسة الابتدائية، تعلق صلاح بها وتعرَّف على والديها وكانا يعملان في التدريس. احتفظ صلاح بـ"حب الطفولة" حتى تزوجا في 2013 لترافقه في رحلته الطويلة عبر سويسرا وإيطاليا وإنجلترا.

لا تظهر ماجي كثيرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تُفضل زوجة صلاح أن تكون دومًا بعيدة عن الأضواء.

جدة لامين يامال

ظهرت فاطمة، جدة النجم الإسباني لامين يامال، مهاجم برشلونة، في بضع مناسبات رياضية، كان آخرها حفل الكرة الذهبية بباريس، حيث اختارت لباسًا مغربيًّا محتشمًا بالجلباب والحجاب.

والدة أشرف حكيمي

اشتهرت سعيدة، والدة أشرف حكيمي، خلال نهائيات كأس العالم 2022 بقطر بظهورها لمساندته برفقة عائلات لاعبي المنتخب المغربي، مرتدية لباسًا تقليديًّا مغربيًّا محتشمًا بالجلباب والحجاب.

زوجة سيرهو غيراسي

ظهرت مالي جيرون، زوجة المهاجم الغيني سيرهو غيراسي لاعب بروسيا دورتموند، خلال حفل الكرة الذهبية الأخير، مرتدية الحجاب ولباسًا محتشمًا؛ ما أثار إعجاب الحضور.