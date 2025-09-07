4 أسباب للقرار "المزلزل".. هل أخفق ماركوس راشفورد مع برشلونة؟

تتجه إدارة نادي برشلونة الإسباني إلى قرار صادم للاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد المعار من مانشستر يونايتد.

وأشارت تقارير صحفية إلى اتجاه إدارة مانشستر يونايتد لقطع إعارة راشفورد وإعادته إلى فريقه الإنجليزي بعد أن قدم مردوداً باهتاً في مبارياته الأولى مع البلوغرانا.

وتبدو هناك عدة أسباب لهذا القرار الذي يكتب الإخفاق على تجربة النجم الإنجليزي الذي أعير في الموسم الماضي إلى أستون فيلا قبل رحيله إلى برشلونة.

مردود سلبي

خلال 94 دقيقة لعبها راشفورد مع برشلونة خلال بداية تجربة إعارته، لم يسجل اللاعب الإنجليزي أو يصنع أي أهداف وهو ما كان كفيلاً لغضب جماهيري ضده.

المردود السلبي لراشفورد جاء في ظل غياب روبرت ليفاندوفسكي هداف الفريق للإصابة وهو ما يعني أن حظوظ اللاعب ستتقلص مستقبلاً مع عودة النجم المخضرم وتألقه تهديفياً.

تألق فران توريس

في المقابل، استغل فران توريس الفرصة وتألق بشكل لافت في برشلونة خلال فترة غياب ليفاندوفسكي وفرض نفسه على تشكيل مدربه هانز فليك.

وشارك المهاجم صاحب الـ25 عاماً خلال 3 مباريات مع برشلونة وسجل هدفين وقدم مستويات جيدة بالمقارنة بالموسم الماضي وهو ما يعني تطوره بشكل أكبر مع المدرب فليك.

عدم التأقلم

يعاني راشفورد بصورة كبيرة عدم التأقلم مع أسلوب لعب برشلونة، خاصة أن أغلب اللاعبين يعتمدون على أسلوب متكامل منذ سنوات التكوين في أكاديمية لاماسيا.

ويبقى اللعب في برشلونة أمراً ليس سهلاً بالنسبة لأي لاعب في ظل منظومة تعتمد على دقة التمرير والمهارات الفردية المميزة وهي نقطة يفتقدها راشفورد بنسبة كبيرة.

قرارات سيئة داخل الملعب

النقطة التي فجرت غضب إدارة وجماهير برشلونة ضد راشفورد تمثلت في القرارات السيئة داخل الملعب وهو ما ظهر خلال الدقائق التي شارك بها.

راشفورد وقع في أخطاء واضحة في الاستلام والتسلم والتمرير واستغلال الفرص وهو ما جعل إدارة برشلونة تفضل الإطاحة به سريعاً.