البرلمان يدرس تشريعا لحماية إيرادات حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي
يعمل البرلمان الإيطالي على دراسة منح الدوري الإيطالي خيار تمديد عقود البث الحالية التي تنتهي العام المقبل؛ وذلك لمنع تراجع إيرادات الأندية من خلال عملية بيع الحقوق اعتياديا بالمزاد العلني.
ووفقا للتشريع المقترح يمكن لأندية الدوري الإيطالي تجديد العقود الحالية إلى ما بعد يونيو 2024 حال إخفاقها في الحصول على عوائد اقتصادية كافية من خلال عملية العطاءات الاعتيادية.
وسينظر مجلس الشيوخ في التشريع غدا الثلاثاء.
وإذا تم إقرار التشريع فإن أندية الدوري الإيطالي العشرين سيكون بمقدورها تمديد عقود البث الحالية "للفترة المطلوبة دون تخطي 5 سنوات إجمالا".
وينص المقترح على إمكانية تجديد العقود الحالية "بعد إجراء اختبار للسوق لتحديد قدرة طرف آخر على تقديم ظروف أفضل".
ودفعت منصة "DAZN" للبث الرياضي و"سكاي إيطاليا" 2.52 مليار يورو و263 مليون يورو على الترتيب للحصول على حق بث مباريات الدوري الإيطالي بين موسمي 2021/2022 و2023/2024.
وهذا المبلغ يعادل نصف ما تتقاضاه أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بموجب عقود البث التلفزيوني الحالية محليا، بحسب بيانات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا).
وتخطط رابطة الدوري الإيطالي لفتح باب بيع حقوق البث التلفزيوني لمبارياتها في إيطاليا إلى ما بعد يونيو 2024 هذا العام.
ويتصدر نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي ويملك الفريق الذي يدربه لوتشيانو سباليتي 59 نقطة من 22 مباراة ويتقدم بـ16 نقطة عن إنتر ميلان الثاني، وحامل لقب الموسم قبل الماضي، الذي لعب 43 مباراة.
ويحتل أتلانتا وروما المركزين الثالث والرابع تواليا وحصد كل منهما 41 نقطة من 22 مباراة.
أما يوفنتوس، البطل التاريخي للدوري الإيطالي فيقبع في المركز الـ11 برصيد 29 نقطة من 22 مباراة، وقد تم خصم 15 نقطة من رصيده بسبب مخالفات مالية.