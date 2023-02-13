البرلمان يدرس تشريعا لحماية إيرادات حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي

وتخطط رابطة الدوري الإيطالي لفتح باب بيع حقوق البث التلفزيوني لمبارياتها في إيطاليا إلى ما بعد يونيو 2024 هذا العام.

ويتصدر نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي ويملك الفريق الذي يدربه لوتشيانو سباليتي 59 نقطة من 22 مباراة ويتقدم بـ16 نقطة عن إنتر ميلان الثاني، وحامل لقب الموسم قبل الماضي، الذي لعب 43 مباراة.

ويحتل أتلانتا وروما المركزين الثالث والرابع تواليا وحصد كل منهما 41 نقطة من 22 مباراة.

أما يوفنتوس، البطل التاريخي للدوري الإيطالي فيقبع في المركز الـ11 برصيد 29 نقطة من 22 مباراة، وقد تم خصم 15 نقطة من رصيده بسبب مخالفات مالية.