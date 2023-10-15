تقرير: برشلونة قرر الإبقاء على جواو فيليكس

كشفت صحيفة "سبورت" في تقرير لها، اليوم الأحد، أن نادي برشلونة قرر الإبقاء على البرتغالي جواو فيليكس، لاعب الفريق والمعار من أتلتيكو مدريد، وعدم تركه يرحل بعد انتهاء فترة إعارته.

وانضم جواو فيليكس إلى برشلونة في الصيف الماضي، على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد الإسباني.

وشارك فيليكس مع برشلونة في ثماني مباريات منذ بداية الموسم، وسجل ثلاثة أهداف وصنع مثلها.