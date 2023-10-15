تقرير: برشلونة قرر الإبقاء على جواو فيليكس
كشفت صحيفة "سبورت" في تقرير لها، اليوم الأحد، أن نادي برشلونة قرر الإبقاء على البرتغالي جواو فيليكس، لاعب الفريق والمعار من أتلتيكو مدريد، وعدم تركه يرحل بعد انتهاء فترة إعارته.
وانضم جواو فيليكس إلى برشلونة في الصيف الماضي، على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد الإسباني.
وشارك فيليكس مع برشلونة في ثماني مباريات منذ بداية الموسم، وسجل ثلاثة أهداف وصنع مثلها.
وقالت الصحيفة، إن "برشلونة سيبذل كل ما في وسعه في الصيف لاستمرار جواو فيليكس، غير مستبعد تجديد الإعارة لموسمٍ آخر".
وقالت مصادر داخل برشلونة للصحيفة: "لدينا الموسم بأكمله لإعداد عرض يسمح لنا بالحفاظ على فيليكس، نحن سعداء جدًّا بأدائه وهو لاعب يحظى بشعبية كبيرة داخل النادي".
وكشفت تقارير صحفية مؤخرًا عن الأجر المنخفض الذي يحصل عليه البرتغالي جواو فيليكس مع برشلونة.
وأثرت مشاكل برشلونة المالية على الراتب الذي يتقاضاه فيليكس مع الفريق الكتالوني، وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فقد حصل اللاعب على راتب سنوي قدره 400 ألف يورو فقط.
وأشار التقرير إلى أن هذا يعادل 6.635 جنيهًا إسترلينيًّا فقط في الأسبوع، وهو مبلغ صغير بالنسبة لموهبة مثل فيليكس، مقارنة بالرواتب التي يحصل عليها أمثاله من اللاعبين.
ويرتفع أجر فيليكس السنوي إلى 4 ملايين يورو لبقية فترة إعارته للموسم، مع زيادة بنسبة 900%.
وكان فيليكس يحصل على راتب أسبوعيّ مع أتلتيكو مدريد قدره 280 ألف يورو.
وأكد نائب رئيس النادي إدوارد روميو لصحيفة "L'Esportiu" الإسبانية: "هذا صحيح، جواو فيليكس خفض راتبه إلى 400 ألف يورو للانضمام لبرشلونة، بذل جهدًا مهمًّا للغاية للانضمام للفريق".