رسميا.. يويفا يمنح مدريد شرف استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2027

‭ ‬أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الخميس أن ملعب ميتروبوليتانو في مدريد الإسبانية سيستضيف المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا للرجال لعام 2027، بينما سيحتضن الملعب الوطني في وارسو النرويجية نهائي المسابقة في السيدات.

واجتمعت اللجنة التنفيذية ليويفا في تيرانا بألبانيا اليوم وقررت إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا للرجال في ملعب ميتروبوليتانو، معقل أتليتيكو مدريد وهو الملعب الذي فاز فيه ليفربول على توتنهام هوتسبير في نهائي نسخة 2019 بنتيجة (2 ـ 0).

وسيقام نهائي السيدات على الملعب الوطني في وارسو، كما أعلن اليويفا أن مباراة كأس السوبر الأوروبية العام المقبل ستُقام في سالزبورج بالنمسا.

وسيقام نهائي دوري أبطال أوروبا للرجال عام 2026 في ملعب بوشكاش أرينا في بودابست، في حين سيقام نهائي السيدات في ملعب أوليفال في أوسلو.

ولم يتخذ الاتحاد الأوروبي في المقابل أي قرار بشأن طلبات من رابطتي الدوري الإسباني والإيطالي لإقامة مباراة بالمسابقة لموسم 2025 ـ 2026 خارج البلاد.

ومنح الاتحاد الإيطالي للعبة في يوليو الماضي الضوء الأخضر لرابطة الدوري للسماح بإقامة مباراة ميلان ضد كومو في بيرث بأستراليا.

بالتوازي مع ذلك، تأمل رابطة الدوري الإسباني في نقل مباراة فياريال ضد برشلونة إلى ميامي في ديسمبر المقبل بعد أن وافق الاتحاد الإسباني للعبة على الطلب الشهر الماضي.

وقال اليويفا إنه سيتشاور مع كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الجماهير قبل اتخاذ قرار بشأن مباريات الدوري الإيطالي والإسباني.

وأضاف اليويفا في بيان "ناقشت اللجنة التنفيذية طلبات الاتحادين الإسباني والإيطالي بالموافقة على إقامة مباراة واحدة في كل دوري محلي خارج البلاد خاصة خارج الأراضي الخاضعة لليويفا".

وتابع: "أقرت اللجنة بأن هذه القضية مهمة ومتنامية، لكنها أبدت رغبتها في الاستماع إلى آراء كافة الأطراف المعنية قبل اتخاذ قرار نهائي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اعترضت روابط مشجعين من أنحاء أوروبا على محاولات بعض بطولات الدوري المحلية إقامة مباريات خارج البلاد.