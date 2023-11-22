ماريو بالوتيلي يطلب العودة للمنتخب الإيطالي

أعرب ماريو بالوتيلي، مهاجم أضنة دمير سبور التركي، عن رغبته في العودة لتمثيل منتخب إيطاليا مجددًا، موجهًا رسالة للمدرب لوتشيانو سباليتي.

ولم يظهر بالوتيلي مع إيطاليا منذ تعادله 1-1 مع بولندا في دوري الأمم عام 2018، وكان آخر ظهور له في بطولة كبيرة خلال كأس العالم 2014 في البرازيل حيث سجل هدفًا في مرمى إنجلترا.

وقال بالوتيلي في تصريحات نقلها موقع "footitalia": "إذا كنت بخير، فأنا لا أزال أعتبر نفسي الأقوى، هل لعب راسبادوري وسكاماكا يوم الاثنين؟ كم عدد التسديدات التي قاما بها؟ ربما اثنتان؟ أريد التعافي واللعب للمنتخب الإيطالي".

وأضاف: "أتمنى دائماً تلقي الدعوة من المنتخب، لقد التقيت سباليتي بضع مرات، لقد تبادلنا بعض النكات عندما التقينا في مباراة ودية مع نابولي، لكن ليس لدي أي علاقة معه".